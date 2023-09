Altro che autunno, meteo estivo anche a ottobre: punte di 30°

Anche se le Ottobrate italiane sono celebri, le condizioni meteorologiche previste dal fine settimana saranno molto più estive che autunnali: l'anticiclone africano Apollo che ha già preso possesso del Mediterraneo e del nostro Paese provocherà un graduale aumento termico con temperature massime che supereranno abbondantemente i 30°C sul molte zone d'Italia.

Autunno "travestito" da estate

È così che già da domani i valori diurni si porteranno intorno ai 32-33°C su alcune aree della Valpadana e le zone interne del Centro: questi sono valori certamente da agosto o da fine giugno/inizio di luglio, non appartengono certamente all'inizio del primo mese autunnale. Le uniche differenze le noteremo durante le ore notturne (ormai più lunghe del giorno) con valori minimi che scenderanno rapidamente portandosi quasi sempre al di sotto dei 20°C: ciò significa un'escursione termica importante tra giorno e notte. Il fine settimana in arrivo sarà l'ideale per gli amanti del mare. " L’acqua dei bacini italiani ha la stessa temperatura di fine giugno con valori che oscillano dai 23°C di Viareggio ai 25°C di Cala Mariolu in Sardegna o del lungomare di Bari. Intorno alla Sicilia abbiamo qualche picco anche superiore e tutto ciò permette dei lunghi bagni al mare da Nord a Sud", ha spiegato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò.

Cosa accade la prossima settimana

L'anticiclone africano sarà duro a morire: il solleone sarà presente almeno fino a martedì 3 ottobre a parte qualche annuvolamento soltanto all'estremo Sud. Una parentesi instabile, però, si farà strada mercoledì 4 esclusivamente al Nord a causa di un fronte freddo polare in discesa verso l'Europa meridionale. A parte qualche temporale e un temporaneo calo termico, non sarà in grado di scalfire la granitica alta pressione che altrove continuerà a garantire meteo stabile, soleggiato e con temperature ben oltre le medie stagionali.

La tendenza a medio termine

" Da giovedì 5 ottobre rientreremo subito e dovunque sotto la protezione di Apollo che, come dice il nome del razzo Apollo 11, ci proteggerà per almeno 11 giorni", ha aggounto l'esperto. In pratica, anche se si tratta di previsioni a medio termine, non ne usciremo prima della seconda decade del nuovo mese. Le mappe dei modelli, infatti, non scorgono nessuna perturbazione all'orizzonte e nemmeno segnali di cambiamento nelle dinamiche atmosferiche. Se possibile, andrà peggio in Spagna e Francia dove le temperature massime saranno ancora più elevate toccanto picchi oltre i 36°C nella Penisola Iberica e fino a 34°C anche nelle zone che producono il vino di Bordeaux, in Francia.