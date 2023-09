Arriva il freddo: doppia perturbazione e crollo termico. Cosa accade al meteo

Forse stavolta ci siamo: l'estate potrebbe essere al capolinea anche al Sud dove in queste ore si registrano ancora temperature africane. Al Nord, invece, in molti casi sembra già autunno e le condizioni meteo peggiorarenno ulteriormente a causa di due perturbazioni, quella attuale e un'altra più intensa in arrivo nei prossimi giorni. In tutto questo quadro, assisteremo a una diminuzione delle temperature da nord a sud anche di 7-8°C rispetto ai valori attuali.

L'evoluzione per oggi

La prima perturbazione è già distesa su quasi tutta Italia come mostrano le immagini del satellite: viene da ovest, dalla Spagna, e potrebbe provocare fenomeni localmente intensi al Centro-Nord nel corso della giornata con accumuli fino a 40 mm soprattutto sul Piemonte e il Triveneto. Ancora nulla da segnalare al Sud e sulla Sicilia a parte velature di passaggio e termometri ben oltre i 30°C durante le ore centrali della giornata.

Cosa accadrà da domani

" La seconda perturbazione, di origine atlantica e molto più intensa, scenderà dalla Scozia fino all’Italia tuffandosi velocemente nel Mediterraneo ", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it. Le giornate peggiori saranno quelle di giovedi e venerdì ma soltanto al Nord e su una parte del Centro con piogge, temporali e un nuovo calo delle temperature. L'anticiclone africano non ne vuole sapere (per il momento) di abbandonare il meridione continuando a insistere con picchi intorno ai 35-36°C fino alla giornata di venerdì 22 settembre.

La svolta del fine settimana

L'inizio dell'autunno astronomico (le ore 8.49 di sabato 23 settembre) vedrà una svolta anche sulle regioni meridionali con una passata di piogge e temporali ma soprattutto il tanto sospirato calo termico che porterà le temperature massime non al di sopra dei 27-28°C dagli attuali 34-35°C (specialmente in Sicilia).

Attenzione, però, perché all'inizio della settimana prossima sarà proprio il Sud Italia bersaglio di una potenziale forte ondata di maltempo a causa " di un ciclone mediteranneo che potrebbe stazionarie tra Tirreno meridionale e Mar Ionio". Il Nord, invece, sarà protetto da una cupola di alta pressione che garantirà stabilità anche sull'Europa mentre il Centro sarà in una sorta di "terra di mezzo" con fenomeni ancora tutti da inquadrare. " Il ciclone Mediterraneo potrebbe portare maltempo per più giorni, almeno fino a metà della prossima settimana, coinvolgendo in parte anche le regioni adriatiche delle regioni centrali: insomma un periodo movimentato, come è giusto che sia a fine settembre, con una specie di mezza stagione".