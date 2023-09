"Anomalie termiche". Preparatevi al Caronte di settembre

Non raggiungeremo le temperature registrate a luglio e agosto ma, in proporzione al periodo dell'anno, è come se fosse così. Un nuovo anticiclone sub-tropicale si espanderà non soltanto sul Mediterraneo ma fin sulla Scandinavia con aumenti termici importanti e valori ben superiori alle medie del periodo. I meteorologi spiegano che un "nuovo Caronte" regalerà stabilità, tanto sole e un clima molto più simile alla piena estate.

Le temperature previste

" Sono previste anomalie termiche ", ossia scarti di temperatura che rispetto a questo periodo dell'anno faranno toccare punte " fino a +12°C nella Lapponia svedese, +10°C tra Finlandia, Repubbliche Baltiche, Germania, Francia ed Inghilterra. In Italia, specie al Nord, avremo 7-8°C oltre la media con il Caronte di settembre", ha spiegato Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Niente paura, però, perché non si toccheranno valori superiori ai 40°C come accaduto a luglio e agosto ma soltanto perché le ore di luce sono inferiori per ovvi motivi astronomici: si passerà dalle 15 ore della piena estate a non oltre 12 ore e 30 del periodo attuale e manca ormai poco all'equinozio di autunno, quando cioé giorno e notte hanno la stessa durata.

Le anomalie in Italia

Il caldo, però, la farà da padrone con temperature " di 7-8°C superiori alle medie del periodo" con la colonnina di mercurio che farà registrare 35-36°C al Centro-Nord a partire da questo fine settimana e per gran parte della prossima. Situazione diversa all'estremo Sud dove, ancora per qualche giorno, il clima sarà più fresco a causa della residua influenza del ciclone mediterraneo ormai sempre più a sud e vicino alle coste libiche. La vera notizia, come detto, sarà il meteo caldo e soleggiato con l'anticiclone africano che regalerà massime over 35°C soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su buona parte del Centro Italia come a Firenze.

Sole e cieli sereni caratterizzeranno tutta la prossima settimana a parte locali annuvolamenti sulle Alpi tra mercoledì e giovedì ma con scarsi fenomeni. Ci ricorderemo di essere nell'autunno meteorologico (iniziato il 1° settembre) soltanto di notte a causa dell'escursione termica che farà scendere i valori anche a 15-16°C in molte aree del Centro-Nord.

Quando cambia il meteo

Le mappe dei modelli matematici propongono questo scenario "bloccato" almeno fino al 19-20 settembre quando un timido cenno di cambiamento potrebbe giungere da nord-ovest con correnti fresche e instabili che allontanerebbero la calura riportando fenomeni sparsi sul territorio italiano. Per una previsione attendibile, però, bisognerà aspettare i prossimi giorni a causa della distanza temporale che ci separa da quella data.