Preparatevi a un fine settimana d'estate: ecco dove farà più caldo

Il calendario segna già la fine della prima decade di settembre ma, a livello meteo, sembra di essere tornati indietro di un mese. Come abbiamo visto sul Giornale.it, giungono nuove conferme sull'ondata di caldo causata da un nuovo anticiclone africano che ripercorre le orme di Caronte catapultandoci in un clima pienamente estivo.

Il fine settimana

Gli esperti spiegano che da domenica avrà inizio una fase di caldo anomalo che si spingerà fino alla Finlandia e alle Repubbliche Baltiche come fossimo davvero nel cuore di agosto. " Da domenica le temperature inizieranno a salire anche di 5°C e gran parte dell’Italia vivrà una nuova settimana rovente, soprattutto se consideriamo il periodo ", ha spiegato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò. Le uniche eccezioni saranno rappresentate dalla Calabria ionica e dalla Sicilia orientale ancora alle prese con il ciclone mediterraneo presente sullo Ionio meridionale in grado di provocare altre piogge e temporali ma il vortice andrà a "morire" sul Mar Libico spostandosi sempre più verso sud.

Dove farà più caldo

La vera notizia, quindi, è rappresentata dall'ennesima ondata di caldo, la prima dell'autunno meterologico iniziato il 1° settembre. "Sono previste punte di 35-36°C in Toscana, specie tra lunedì e martedì, fino a 34°C anche in Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre al Sud non raggiungeremo valori record per Settembre, seppur navigando spesso verso i 33°C diffusi", ha spiegato l'esperto. L'escalation termica inizierà questo fine settimana per poi protarsi anche per tutta la settimana prossima e, forse, anche oltre. Gli unici disturbi saranno rappresentati da infiltrazioni di aria umida al Nord ma con annuvolamenti di poco conto.

Le uniche differenze rispetto alla piena estate saranno rappresentate dai valori minimi: a causa del gran caldo diurno durante la notte avremo importanti escursioni termiche: al Nord, ad esempio, nelle ore centrali della giornata si potranno toccare valori superiori ai 30°C mentre di notte si scenderà anche a 15-16°C. È chiaro che un minor soleggiamento dovuto a giornate più corte rispetto ai mesi estivi provochi, inevitabilmente, valori notturni più bassi ma durante il giorno il clima rimarrà fortemente anomalo con temperature superiori alle medie del periodo.

La tendenza a medio termine

" Da domenica avremo tutto sole, estate e caldo, dalle Alpi alla Sicilia, dalla Sardegna alle Marche e ci sembrerà di non aver mai disfatto le valigie delle vacanze", conclude Sanò. Ma quando avremo una possibile svolta all'ennesimo periodo anticiclonico? È molto presto per dirlo ma un cambiamento sembra possibile non prima del 19-20 settembre quando aria fresca atlantica spazzerebbe la calura riportando acquazzoni, piogge e temporali sparsi e un clima sicuramente molto più consono per il periodo.