"Porta occidentale senza protezioni". La previsione sul meteo: ecco cosa sta per arrivare

Trascorso questo fine settimana dovremo prepararci a una nuova ondata di maltempo, che sarà anche piuttosto intensa. A dirlo è il meteorologo Mario Giuliacci, che con il suo team di esperti ha indicato cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Dopo questo fine settimana stabile, infatti, tornerà la pioggia, con fenomeni anche pesanti, e questo perché ormai, dopo la lunga estate che ha interessato l'Italia, le perturbazioni atlantiche sono libere di irrompere nel nostro Paese.

In arrivo un'altra perturbazione

" La porta occidentale europea non ha più protezione ed è per questo motivo che le perturbazioni atlantiche con le proprie correnti umide avranno campo libero verso la nostra penisola. In questa fase il freddo vero non arriverà perché collocato sui paesi scandinavi. Quindi sull'Italia avremo temperature miti e superiori alle medie del periodo ", è la spiegazione di Mario Giuliacci, che prevede dunque una nuova fase di instabilità caratterizzata da forti piogge in varie zone della Penisola.

Secondo il colonnello, infatti, a partire dall'inizio della prossima settimana, un nuovo vortice depressionario, attualmente presente sull'Islanda, scenderà verso di noi, portando con sè altro maltempo. Ad essere maggioramente interessate dalla perturbazione saranno le aree del Centro-Nord, per le quali è prevista pioggia abbondante, specialmente la Toscana e alcune regioni del Nord. " Solo verso la metà settimana avremo una leggera pausa con la perturbazione che spostandosi verso est lascerà spazio alle schiarite, più ampie in pianura e lungo le coste ", prevede Giuliacci, come riportato da Libero.

Maltempo ma non freddo

Tanta pioggia e fenomeni intensi, dunque, ma gli amanti delle temperature calde e miti possono tirare un sospiro di sollievo, perché ancora non si parla di freddo. Giuliacci spiega infatti che, nonostante le precipitazioni abbondanti, le temperature resteranno nella media. Per le prime ondate di gelo, infatti, gli esperti di Meteo Giuliacci indicano novembre, se non addirittura dicembre.

Al momento nelle tendenze non pare esserci ancora traccia di freddo.

Estate di San Martino