Meteo, dopo il grande caldo arriva la "rottura dell'estate": ecco le previsioni

Dopo settimane di dominio incrontrastato dell'Anticiclone africano, che ha portato afa e tanto caldo sul nostro Paese, ecco arrivare la svolta tanto attesa da coloro che non amano condizioni meteo così roventi. Fra poche ore, infatti, assisteremo a una prima rottura dell'estate. Nei giorni scorsi più volte i meteorologi hanno parlato di questo cambiamento ormai prossimo, ma non hanno voluto sbilanciarsi, aspettando dati più attendibili. A quanto pare tutto sarebbe confermato.

Stop al caldo africano

In queste settimane abbiamo avuto temperature elevate, afa record e notti tropicali che hanno messo a dura prova chiunque. La situazione, però, sta per cambiare. Molto presto l'Anticiclone africano sarà costretto a ritirarsi verso sud, sospinto da flusso atlantico che si avvicinerà sempre di più all'Italia, portando con sé tanta instabilità. Una "goccia fredda" tuttora in movimento sul Mediterraneo occidentale che raggiungerà presto il Mediterraneo centrale, provocando una diminuzione delle temperature e temporali. Ma non finisce qui perché, stando alle ultime rilevazioni, anche all'inizio della prossima settimana arriverà una seconda "goccia fredda", che confermerà le nuove condizioni meteo.

Ci sarà dunque una vera e propria raffrescata, dopo più di un mese di caldo opprimente. Si prevedono valori leggermente al di sotto della media.

Le date da ricordare sono queste: sabato 17 agosto, quando cominceremo ad avvertire i primi effetti di questo sistema temporalesco, in particolare sui rilievi del Nord, in Sardegna e in alcune zone del Centro, e poi domenica 18 agosto, quando il maltempo sarà più diffuso. In alcune aree le temperature potrebbero diminuire anche di 10°C. Non sarà un crollo drastico, ma porterà sicuramente a condizioni migliori, con un clima decisamente più mite rispetto ai giorni precedenti.

Il ritorno dell'alta pressione

Trovandoci ancora in agosto non è da escludere un ritorno dell'alta pressione.

In particolare, gli esperti parlano di un risollevamento delle temperature a partire dalla metà della prossima settimana, quando verso l'Italia si allungherà l'alta pressione proveniente dal basso Atlantico: ciò riporterà stabilità e caldo, ma con valori decisamente più vicini alla media stagionale.