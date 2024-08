Meteo, in arrivo il "mini-break" estivo: cosa succede nel fine settimana

Ascolta ora 00:00 00:00

Giungono importanti conferme sulla fine dell'egemonia africana con un break dal caldo afoso provocato dall'anticiclone Caronte: è il responso dei principali modelli meteorologici mondiali di questa mattina che indicano nella data di sabato 17 agosto le prime incursioni di aria più fresca da nord che nella giornata di domenica 18 agosto dovrebbe interessare quantomeno tutto il Centro-Nord e a seguire anche Sud e Sicilia.

La pausa dal caldo africano

Non aspettiamoci che l'estate finisca o che il calo termico sia troppo importante: le temperature scenderanno sì ma al massimo di 4-5°C che, rispetto ai valori attuali, è sicuramente qualcosa. La masia d'aria fresca in arrivo dalla Francia regalerà un fine settimana dove le temperature diurne sarebbero "intorno ai 34°C e non più intorno ai 40°C, il tutto accompagnato da frequenti temporali specie tra domenica e lunedì prossimo", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. La notizia importante è che rispetto a 24 ore fa viene anticipata la data per questo calo termico che non sarà uniforme visto che al Sud e sulla Sicilia si toccheranno ancora temperature piuttosto elevate soprattutto sulle zone interne e lontane dalla brezza di mare.

Fine settimana con l'instabilità

Come detto, i primi segnali di cambiamento interverranno già da sabato quando un calo della pressione atmosferica farà aumentare la possibilità di temporali pomeridiani sui rilievi, specialmente Alpi e Appennini, con possibili sconfinamenti fin verso la Pianura Padana e le aree interne del Centro. " Domenica 18 si prospetta, invece, come una giornata caratterizzata da temporali più diffusi al Nord e al Centro, accompagnati da un generale aumento della ventilazione e un importante ricambio dell'aria. Di conseguenza, assisteremo a un ritorno a temperature decisamente più miti rispetto alla canicola di questi giorni", spiega il meteorologo Stefano Rossi, pur sottolineando che serviranno ancora alcuni aggiornamenti per l'evoluzione di questo cambiamento e per individuare le aree più colpite.

La tendenza successiva

Parliamo di mini-break perché, come accennato, siamo ancora lontani dalla stagione autunnale e l'anticiclone non ha intenzione di lasciare l'Italia così facilmente per uno sbuffo fresco da nord: per questa ragione il bel tempo e i cieli sereni continueranno a esserci anche la prossima settimana pur senza i picchi di caldo e umidità che si toccano in queste ore.

L'anticiclone riuscirà a ricucire questo "strappo" regalandoci altre giornate pienamente estive ma senza che si tocchino valori record: anche nei primi giorni della prossima settimana, infatti, la ventilazione generale dovrebbe essere da nord e da est con le temperature massime che potranno raggiungere picchi non superiori ai 34-35°C e le minime perderanno qualche grado rispetto ai valori elevati di questi giorni.