Meteo "ingannevole": piogge e calo termico poi sarà ancora estate

Chi abita al Nord Italia si sarà accorto che i cieli sono "sporchi" da nubi in prevalenza medio-alte: basta dare uno sguardo alle immagini del satellite per accorgersi che l'alta pressione sta subendo un lieve cedimento, quel tanto che basta da provocare fenomeni sparsi e un calo termico ma subito dopo l'anticiclone africano Apollo tornerà a dominare la scena meteorologica su tutta Italia almeno fino alla metà di ottobre.

Piogge e acquazzoni, ecco dove

" Torneranno all’improvviso nuvole e rovesci, un po’ di vento di Bora e un calo termico significativo nella giornata di oggi ", ha spiegato Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Per la giornata odierna, mercoledì 4 ottobre, infatti, acquazzoni sparsi bagneranno soprattutto il Triveneto e le aree alpine, la Bora soffierà sull'Alto Adriatico e nubi sparse si avranno su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. " Su queste zone si avvertirà anche un temporaneo calo delle temperature. Ma si tratterà di piogge ingannevoli ", aggiunge l'esperto. Questo termine è utilizzato perché già dalla giornata di domani si tornerà al caldo africano ovunque " con un nuovo picco eccezionale durante il weekend ". In ogni caso, il calo delle temperature previsto per oggi sarà dell'ordine di 5-6°C sulle temperature massime così da riportare i valori in linea con la media climatologica.

Temperature sopra le medie

Il prossimo fine settimana, ossia quello del 7 e 8 ottobre, sembrerà di essere ancora in piena estate: se la giornata di venerdì vedrà già un nuovo aumento termico, l'anticiclone Apollo si farà sentire soprattutto nel week-end con valori massimi di 30-32°C: un caldo " super-anomalo " lo ha definito Tedici. Ma sarà tutta Europa a fare i conti con quest'alta pressione monstre con cieli sereni e valori al di sopra delle medie della prima decade di ottobre anche di 8-10°C. L'unica differenza con il periodo estivo è rappresentata dalle temperature minime che scendono sensibilmente durante le ore notturne (a causa della loro lunghezza) anche di 10-13°C rispetto a quelli diurni.

Quando arriva l'autunno

Prima della metà del mese di ottobre, come abbiamo accennato, non cambierà sostanzialmente nulla: ancora bel tempo, valori anomali e sarà soltanto dal 15-16 ottobre che una perturbazione atlantica potrebbe irrompere sul Mediterraneo provocando condizioni di maltempo a iniziare da ovest e un deciso calo delle temperatura. È ancora presto per poterla considerare previsione (mancano 10 giorni) ma è pur sempre la prima luce che si vede in fondo al tunnel, infinito, dell'alta pressione.