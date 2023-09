Sole ovunque e alta pressione: con l’anticiclone Apollo sarà estate fino a ottobre

Un "fuoco di paglia": il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro-Nord con il ciclone equinoziale e adesso si è spostato al Sud e sulla Sicilia non riuscirà a portare l'autunno sul nostro Paese. Un nuovo anticiclone africano ribattezzato Apollo è pronto a fare da scudo alle perturbazioni atlantiche provocando un netto aumento delle temperature, tanto sole e stabilità fino (almeno) ai primi giorni di ottobre con un meteo decisamente fuori stagione.

10 gradi al di sopra delle medie

Come mostrano le immagini del satellite, l'area ciclonica è ben visibile sul basso Tirreno e impegnerà il meridione ancora per 24-36 ore. Dopodiché, ecco "un mastodontico campo di alta pressione, il famigerato anticiclone africano che questa volta abbiamo chiamato Apollo, come il dio del Sole. La sua presenza si farà sempre più ingombrante, non solo in Italia, ma addirittura anche sulla quasi totalità del Vecchio Continente", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it.

Non si raggiungeranno i 40°C, ma è come se fosse lo stesso: valori di temperatura al di sopra della medie del periodo anche di 10°C significa che si toccheranno 28-30°C al Centro-Sud, ma anche al Nord Italia. Insomma, un'estate infinita che in un modo o nell'altro si riaffiaccia sempre, anche quando dovrebbe lasciare il passo alla stagione successiva. " Pure le temperature notturne, in sensibile calo in questi giorni, riprenderanno a salire avvicinandosi ai 20°C", spiega l'esperto.

Il meteo della settimana

Già oggi, lunedì 25 settembre, su Nord-Est e nelle aree più interne del Centro le temperature aumenteranno di molti gradi rispetto al fine settimana con picchi anche di 13/15°C soprattutto nelle vallate alpine. Aumenti più contenuti al Nord mentre il Sud, come detto, almeno fino a metà settimana sarà influenzato dalla circolazione ciclonica con aria più fresca e valori inferiori a quelli che si toccheranno al Centro-Nord. Le mappe dei modelli matematici aggiornate alle ultime ore sono identiche almeno fino ai primi giorni del nuovo mese: sole, poche nubi o qualche velatura, assenza di precipitazioni se non qualche goccia di passaggio sulle zone alpine ma di poco conto.

L'alta pressione farà parlare di sé anche per la sua espansione europea dal momento che ingloberà gran parte delle nazioni fin quasi alle porte della Scandinavia: fa impressione (clicca qui) vedere la tendenza per il 2 ottobre, lunedì prossimo, quando le temperature saranno al di sopra delle medie anche sulla Penisola Iberica, Francia, Germania e Danimarca. Un cambiamento delle condizioni atmosferiche? Prima o poi ci sarà ma probabilmente non prima di 7-10 giorni.