Domani torna la pioggia: allerta meteo in 11 regioni. Ma poi cambia tutto

L'autunno astronomico inizia sotto il segno di una perturbazione atlantica che dalle prossime ore interesserà il nostro Paese apportando piogge anche intense e temporali specialmente al Centro-Nord ma che nel corso della giornata prenderanno di mira anche Sud e Sicilia. Anche se siamo entrati nella nuova stagione non bisogna scordarsi che l'alta pressione è sempre dietro l'angolo e da metà settimana tornerà a insediarsi sul Mediterraneo regalando giornate meteorologicamente stabili e soleggiate con un aumento delle temperature.

Nuovo peggioramento meteo

" Una depressione di origine atlantica si avvicina progressivamente all'Italia determinando dalle prime ore di lunedì 23 settembre, un significativo peggioramento delle condizioni del tempo, con piogge e temporali che interesseranno dapprima le regioni di Nord-Ovest, per poi estendersi su gran parte del Settentrione e, localmente, su alcune aree del versante tirrenico ", ha scritto la Protezione Civile in un nota. Domani, quindi, ombrelli a portata di mano su gran parte del Paese dove si avrà anche una diminuzione delle temperature specialmente nelle zone coinvolte dai fenomeni.

Allerta in 11 regioni

Sulle base di quanto potrà accadere, la Protezione Civile ha pubblicato un bollettino con allerta arancione per l'Emilia-Romagna, in particolar modo per l'area della pianura bolognese duramente colpita dalle forti piogge e nubifragi dei giorni scorsi e un territorio reso molto fragile. Sarà allerta gialla, invece, sul resto dell'Emilia-Romagna così come per Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia: su tutte queste aree vige un'allerta per ordinaria criticità relativa al rischio idraulico e di temporali.

Cosa cambia da mercoledì

Se la giornata con i fenomeni più intensi e diffusi sarà quella di lunedì, martedì 24 altre piogge si concentreranno sul Nord-Est, sulla dorsale appenninica e Campania con ancora temporali anche intensi. Da mercoledì 25 settembre, invece, la perturbazione si allonterà verso est con un netto miglioramento meteo al Centro-Sud e relativa impennata termica. " Le giornate diventeranno progressivamente più soleggiate e le temperature saliranno, regalando un clima decisamente più caldo, quasi estivo in queste aree", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Situazione diversa al Nord perchè il flusso atlantico non darà tregua: instabilità a oltranza anche per giovedì 26 e venerd' 27 settembre con nuove piogge e temporali sparsi che dalle zone alpine si diffonderanno anche a quelle di pianura.

potrebbe aprire la porta a un ritorno di condizioni quasi estive anche al Nord, chiudendo il mese di settembre con un clima più mite"

Il bel tempo continuerà indisturbato al Centro-Sud con valori diurni superiori alle medie del periodo ma dal prossimoanche sulle regioni settentrionali si avrà un netto miglioramento grazie all'avanzata dell'alta pressione che "