Preparatevi alla "heat storm": cosa succede al meteo nei prossimi giorni

L'Italia sta per entrare nell'apice dell'ondata di calore provocata dall'anticiclone africano Nerone con temperature che aumenteranno ancora, di almeno tre-quattro gradi, entro la giornata di lunedì: è questo il responso dei modelli matematici con valori massimi che toccheranno, ancora una volta quest'estate, i 40°C. Le condizioni meteo, quindi, si faranno via via più calde e afose.

Cos'è l'heat storm

Gli esperti dicono di prepararsi all'Heat storm, termine meteorologico utilizzato per descrivere " un’ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un’ampia superficie. E con Nerone raggiungeremo e supereremo questi valori su quasi tutto il Paese", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Letteralmente, il termine inglese significa "tempesta di caldo" e indica perfettamente quello che ci aspetterà nelle prossime ore: come abbiamo visto sul Giornale.it, lo zero termico schizzerà a oltre cinquemila metri di quota, altezza record per trattarsi della seconda decade di agosto. E poi, questa tempeesta di calore porterà " 38-40°C diffusi al Centro-Nord, almeno fino a martedì" .

Per fare alcuni esempi, se nel fine settimana i 36-37°C saranno di casa in molte città italiane, il picco sarà raggiunto tra lunedì e martedì con punte di 40°C a Firenze e Alessandria e 38°C all'ombra a Milano. " Sono valori eccezionali al Centro-Nord previsti a pochi giorni dall’inizio di Settembre!", sottolinea Sanò. Su queste e tante altre aree, poi, le notti saranno calde e umide con valori che non scenderanno al di sotto dei 20°C. Insomma, sembrerà di essere in pieno luglio o inizi del mese di agosto, il periodo climatologicamente più caldo in Italia.

La tendenza successiva

Ma quando avremo una svolta decisa? " All’orizzonte potrebbe spuntare all’improvviso una novità: il ciclone Poppea, moglie di Nerone, potrebbe portare scompiglio da giovedì 24 agosto con temporali anche violenti", spiega Sanò. I contrasti potrebbero essere davvero notevoli a causa dell'enorme energia in gioco: da un lato l'aria molto fresca in quota, dall'altro tutto il calore e l'umidità che si saranno accumulati con l'anticiclone africano. Quella che si chiama " energia potenziale potrebbe causare nubifragi estesi, esattamente come avvenuto un mese prima (24 luglio) quando supercelle temporalesche devastarono parte del Nord Italia".

Qualora queste proiezioni venissero confermate anche con i prossimi aggiornamenti, ecco che le temperature crollerebbero anche di 10-12°C in poche ore riportando un clima più mite e consono alla fine del mese di agosto sul Mediterraneo.