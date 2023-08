Temperature da record: "Nerone porterà meteo anomalo"

La bolla d'aria calda che porterà con sé l'anticiclone africano Nerone sarà da record non soltanto per i valori che si raggiungeranno al suolo ma anche per quanto accadrà in quota sulla libera atmosfera: lo zero termico schizzerà, letteralmente, addirittura oltre i cinquemila metri di quota. Ciò significa che tutte le vette delle nostre montagne misureranno temperature al di sopra dello zero.

Anomalia termica estrema

Nel dettaglio, l'apice dell'alta pressione africana inizierà durante questo fine settimana fino ai primi giorni della prossima con gli zero gradi a 5.200 metri soprattutto sulle Alpi occidentali. " Sarebbe un nuovo dato sorprendente, raggiunto solo un paio di volte in modo diffuso negli ultimi 30 anni, il 20 luglio 1995 prima e il 25 luglio 2022 poi. Significa che per trovare temperature sottozero dovremo andare oltre i 5200 metri, ma non esistono montagne così alte in Europa!", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Poco più di un anno dopo, quindi, ecco che il super caldo attanaglierà anche le nostre montagne con rischi importanti per i ghiacciai che potrebbero provocare " crolli di parete e frane improvvise in alta montagna, laddove il fondo ghiacciato solido lasciasse troppo spazio alle acque di fusione", ha aggiunto Sanò.

Cosa accadrà nelle città

Ma veniamo adesso alle temperature massime diurne che si registreranno sulle nostre città: a soffrire i valori più alti (assieme ad alti tassi d'umidità) sarà stavolta il Centro-Nord perché l'asse dell'aria calda di estrazione sahariana avrà una direttiva da Sud-Ovest verso Nord-Est. Ecco che gli aumenti previsti sin da questo fine settimana saranno dell'ordine di tre-quattro gradi rispetto a quelli registrati negli ultimi giorni: a Firenze si toccheranno i 40°C, Milano passerà da 34°C a 38°C mentre Roma da 33 a 37°C. L'esperto sottolinea che queste temperature, alla fine dell'estate, sono " eccezionali, qualora si verificassero ", perché " rappresenterebbero un valore record per il mese di agosto!"

L'anomalia, infatti, risiede nel fatto che questi valori si raggiungerebbero nella seconda decade di agosto che farebbe "la differenza, confermando la straordinaria, anomala, preoccupante ennesima ondata di calore ‘tardiva’!" Ma se di giorno farà caldo non si potrà dire che durante le ore notturne sarà fresco: in molte città del Centro-Nord si avranno notti tropicali, in pratica le temperature minime non scenderanno mai al di sotto dei 20°C.

Quanto durerà il caldo

Purtroppo, l'anticiclone africano Nerone non andrà via tanto facilmente: dovremo aspettare almeno il 26-27 agosto per una decisa svolta ma, trattandosi di proiezioni a medio termine, saranno necessari i prossimi aggiornamenti. Sanò conclude dicendo che bisogna prestare la massima attenzione " al ‘rischio caldo’ come facciamo per il ‘rischio alluvioni’; un’allerta rossa per caldo non vale meno di un’allerta rossa idrogeologica".