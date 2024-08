Meteo, nuova fiammata africana: caldo no-stop in attesa della rinfrescata

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo i temporali che nel fine settimana hanno colpito molte località da Nord a Sud, concedendo una breve tregua dalla calura africana, adesso si torna "all'antico" con l'anticiclone Caronte di nuovo in gran forma e pronto a rinforzarsi sul Mediterraneo e provocare un nuovo aumento termico (ma senza eccessi). Per un'inversione di tendenza dal punto di vista meteo si dovrà probabilmente aspettare la seconda metà della settimana di Ferragosto: in questo periodo, però, non mancheranno nuovi temporali di calore durante le ore pomeridiane anche al Sud e sulla Sicilia.

Come si apre la settimana

Fino alla giornata di mercoledì 7 agosto farà caldo, sì, ma senza picchi clamorosi: clima pienamente estivo in qualsiasi località del territorio nazionale e condizioni meteo che agevoleranno vacanze e spostamenti degli italiani che potranno godere di bel tempo in montagna così come al mare. L'eredità dell'aria fresca in quota che ci ha interessati sabato e domenica sarà "attiva" soprattutto al pomeriggio con qualche isolato temporale soprattutto su Alpi e Alpinnini ma si tratterà di fenomeni per lo più circoscritti e di breve durata. Non smorzerà la siccità ma anche nelle zone interne della Sicilia si svilupperanno acquazzoni e temporali al pomeriggio.

Caldo in aumento

Da giovedì 8 ecco che Caronte farà sentire ancor di più la sua potenza " con un ulteriore incremento del caldo e dell'afa, particolarmente nelle zone interne e nelle grandi città", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. In questa fase le temperature massime toccheranno punte di 35-36°C praticamente da Nord a Sud e spariranno i temporali di calore pomeridiani. La stabilità sarà assoluta e durante le ore notturne le minime faranno fatica a scendere al di sotto dei 23-24°C specialmente nei grandi centri urbani. " Favorite per questo clima rovente saranno le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio e le due Isole Maggiori, nonché la Puglia", ha spiegato Antonio Sanò, direttore del quotidiano meteo.

Cambiamenti all'orizzonte

Con questo clima dovrebbe aprirsi anche la settimana di Ferragosto: l'unica novità potrebbe essere rappresentata da un incremento dell'attività temporalesca soprattutto sull'arco alpino sfiorato da correnti più fresche in quota, sul resto del Paese l'alta pressione non concederà spazio, i cieli saranno ancora sereni e le temperature massime elevate.

Per un cambiamento, probabilmente, si dovrà aspettare che passi Ferragosto: i modelli matematici vedono l'abbassamento del flusso atlantico che spazzerebbe in maniera decisa la calura africana ma trattandosi di proiezioni a medio-lungo termine bisognerà ancora attendere qualche giorno per la conferma definitiva.