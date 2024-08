Anticiclone sì, ma occhio ai temporali improvvisi: dove colpiranno

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo molti giorni di stabilità atmosferica l'anticiclone africano inizia a mostrare qualche smagliatura: non è ancora abbastanza per spodestarlo dal Mediterraneo ma tanto basta per far scendere le temperature di qualche grado e soprattutto assistere alla formazione improvvisa di alcuni temporali pomeridiani da nord a sud della nostra penisola. Tutto questo grazie all'arrivo di correnti fresche in quote che hanno fatto breccia già ieri sull'alta pressione con molte nubi e fenomeni specialmente sul Nord-Est e al Centro-Sud.

Dove colpiranno i temporali

La Protezione Civile ha emesso un bollettino con allerta gialla per il rischio di temporali in Lombardia (Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali), e soprattutto al Centro-Sud con fenomeni previsti su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria. Su queste aree domenica 4 agosto si svilupperanno nubi imponenti specialmente sulle zone interne con acquazzoni anche intensi seppur molto localizzati. " Chi sceglierà di avventurarsi in montagna dovrà prestare attenzione ai rapidi cambiamenti meteo: improvvisi acquazzoni potrebbero sorprendere gli escursionisti, in particolare sulle Alpi orientali e sui rilievi di Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Calabria. In queste aree non sono esclusi temporali di una certa intensità, che potrebbero essere accompagnati da improvvise raffiche di vento e locali grandinate", sottolineano gli esperti de Ilmeteo.it.

Temperature in lieve calo

La buona notizia è che la calura africana darà una tregua: grazie alle correnti fresche e alle piogge nelle zone indicate le temperature massime perderanno qualche grado rispetto ai giorni scorsi con un importante ricambio delle qualità dell'aria dopo la stasi atmosferica che fa accumulare gli inquinanti nei bassi strati. Il calo termico sarà più evidente al Centro-Nord sia sulle grandi città che sulle zone più periferiche con " condizioni climatiche più sopportabili e salutari" . Di conseguenza, anche durante le ore notturne si perderà qualche grado con tassi d'umidità più bassi di quelli sperimentati fino a un paio di giorni fa.

La tendenza successiva

L'anticiclone africano non ha certamente intenzione, però, di mollare la presa: questo refrigerio sarà soltanto una parentesi visto che già dall'inizio della prossima settimana le temperature massime torneranno ad aumentare e i temporali pomeridiani saranno sempre più scarsi e localizzati.

Di conseguenza tornerà il caldo ma sulla sua entità bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti: nelle mappe meteo, però, sembra che la stabilità atmosferica con tanto sole e cieli sereni possa accompagnarci, da nord a sud, fino a Ferragosto mentre subito dopo potrebbe esserci la classica "rottura" estiva con un cambio netto della circolazione atmosferica.