Meteo, da Poppea all’anticiclone Bacco: cosa cambia nel fine settimana

La giornata odierna sarà l'ultima in compagnia del ciclone Poppea che da domenica scorsa ha interessato gran parte d'Italia con temporali, nubifragi e venti molto forti (oltre alle grandinate). Dopo le ultime incertezze, ecco che l'anticiclone chiamato "Bacco" riporterà sul nostro Paese meteo stabile e soleggiato con un nuovo aumento delle temperature.

Cosa accadrà nel fine settimana

Gli esperti lo hanno chiamato in questo modo prendendo spunto dal dio del vino e della vendemmia che favorirà un ritorno a condizioni di bel tempo con caldo in nuovo aumento ma su valori ampiamente sopportabili. Tutto ciò accadrà perché correnti fredde dal Nord Europa prenderanno una piega più occidentale della scorsa volta andando a interessare addirittura le coste dell'Africa occidentale che, per tutta risposta, invierà una rimonta di caldo africano.

" Le regioni maggiormente coinvolte dal ritorno dell'alito africano saranno soprattutto le due Isole Maggiori, il Nord e gran parte del versante tirrenico, mentre sui settori adriatici (specie quelli meridionali), correnti leggermente più fresche provenienti dai Balcani mitigheranno verosimilmente questa nuova ondata di calore", hanno speigato gli esperti de Ilmeteo.it.

Le temperature previste

Secondo gli ultimi aggiornamenti dai modelli matematici, si prevedono temperature che a 1500 metri saranno di 15-17°C al Nord, intorno ai 20-21°C al Centro e un paio di gradi in più all'estremo Sud e sulla Sicilia. " Ciò significa che al suolo avremo temperature superiori ai 32-34°C su Sicilia e Sardegna e anche su alcune regioni del Nord la soglia dei 30°C potrebbe essere superata, specie in alcune città della Valle Padana . Il bel tempo si farà strada fin da domani, giovedì 31 agosto, ma sarà soprattutto nel fine settimana che toccherà il suo apice con un clima adatto ad andare al mare o a lunghe scampagnate in montagna. " Dopo il drastico calo dei valori massimi e da stasera anche di quelli minimi, le temperature torneranno gradualmente a crescere, risultando però sostanzialmente in media con il periodo. Questo significa che tornerà sì a far caldo, ma non in maniera eccessiva", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it.

Quanto durerà l'anticiclone

Ma quanto durerà questa fase con l'anticiclone che garantirà caldo e stabilità? I maggiori centri di calcolo mondiali sono al momento "divisi": potrebbe essere un periodo lungo e duraturo con caldo senza eccessi ma anche instabile e con acquazzoni soprattutto al Nord e sull'arco alpino già da metà della prossima settimana. Non è ancora chiaro, insomma, se l'estate settembrina sarà piuttosto lunga o ci regalerà soltanto qualche giorno di bel tempo prima di un nuovo guasto: è per questo motivo che saranno necessari i prossimi aggiornamenti.