Meteo, primo brusco stop per l’estate: quando tornano i temporali

La giornata di oggi, martedì 27 giugno, sarà l'ultima (per alcuni giorni) a essere stabile e soleggiata sulla totalità dell'Italia: come abbiamo visto sul Giornale.it, giungono nuove conferme sull'intenso peggioramento che prenderà corpo da domani e almeno fino al week-end con il ritorno di meteo instabile, temporali anche forti e un calo delle temperature.

Da Scipione allo stop dell'estate

Come mostrano le immagini satellitari, a parte qualche velatura sulle Alpi è una giornata pienamente estiva ovunque: l'anticiclone africano Scipione, non forte come i giorni scorsi, farà comunque lievitare le temperature massime fino a 35-36°C al Nord e sulle zone interne del Centro, non oltre i 32-33°C sul resto del Paese grazie a venti più freschi da nord che non faranno soffrire il caldo in maniera eccessiva. Ebbene, però, da domani un fronte in arrivo dal Nord Europa e collegato a un forte vortice ciclonico darà il via all'arrivo di aria molto fresca e instabile al Nord con le prime nubi e temporali sui settori alpini e appennini ma anche sulle pianure più settentrionali.

Il ritorno dei temporali

Ma sarà soprattutto giovedì una delle giornate più instabili perché " un vortice ciclonico figlio di una bassa pressione nei pressi dell’Islanda, riuscirà a raggiungere l’Italia settentrionale pilotando un’intensa perturbazione", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it. Ecco che il peggioramento si avrà a partire da Nord-ovest con forti temporali, grandinate, raffiche di vento e nubifragi in estensione successiva anche alle regioni centrali (venerdì). Il bel tempo resisterà soltanto al Sud e sulla Sicilia ma viste le dinamiche atmosferiche non sembra che l'alta pressione possa tornare tanto facilmente.

Le proiezioni per il week end

Il prossimo fine settimana sarà il primo di luglio con milioni di italiani alla ricerca di un po' di relax al mare o in altre località vacanziere. Ci sarà da preoccuparsi per le condizioni meteo o tornerà a splendere il sole? " Sembrerebbe che la perturbazione possa muovere verso est -ha aggunto l'esperto - interessando anche alcune regioni del Centro. Continuerà ad essere soleggiato e via via più caldo al Sud. Insomma, un Sabato un po’ più instabile e una Domenica più soleggiata, ma questa previsione è da confermare" . Le mappe attuali, al momento, vedono rovesci e temporali specialmente su Lombardia, Triveneto, Lazio e Campania sabato mentre, come detto, domenica potrebbe riportare un po' di stabilità ovunque.

Successivamente, poi, potrebbero continuare gli ingressi freschi e instabili da nord con nuove occasioni per temporali specialmente al Centro-Nord e stabilità garantita soltanto al Sud e sulla Sicilia ma è ancora presto per poter stilare una previsione attendibile.