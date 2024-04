Pioggia e freddo con le ore contate: ecco quando torna il caldo

Il maltempo che interessa il Nord Italia e gran parte delle regioni tirreniche ha le ore contate: dopo un mercoledì con piogge, acquazzoni, temporali e nevicate che sull'arco alpino potranno spingersi fin verso gli 8-900 metri di quota, la rimonta di un nuovo anticiclone africano riporterà meteo stabile da domani con un clima sempre più caldo che raggiungerà il culmine nel fine settimana.

Quando torna il caldo

Il vortice ciclonico ormai indebolito scivolerà giovedì verso sud ma le condizioni atmosferiche saranno già in netto miglioramento al Centro-Nord dove torneranno cieli poco nuvolosi. Ma sarà da venerdì 12 che l'alta pressione africana, " come una sorta di lunga lingua calda, avanzando dal Marocco verso la Spagna e la Francia, raggiungerà il nostro Paese e garantirà non solo condizioni di tempo stabile, ma anche e soprattutto un clima via via più caldo" , spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Come detto, l'apice si raggiungerà nel fine settimana " che si preannuncia piuttosto anomalo dal punto di vista termico, soprattutto per il periodo" .

Le temperature previste

Per essere entrati adesso nella seconda decade di aprile, gli aumenti termici saranno notevoli e interesseranno tutto il Paese da nord a sud: nella giornata di sabato 13 aprile le temperature massime toccheranno 24-25°C durante le ore centrali della giornata soprattutto in Val Padana e al Centro-Sud. Cambierà poco nella giornata di domenica con sole e caldo ancora grandi protagonisti. I valori più elevati si raggiungeranno nelle grandi città come Bologna, Firenze, Roma e Napoli con picchi fino a 27-28°C a causa dei miti venti da sud " con valori più simili a giugno che ad aprile", spiega il meteorologo Mattia Gussoni. " Possibili addirittura picchi oltre i 30°C nelle vallate dell'Alto Adige (sotto i 300 metri di quota), in Romagna, in Puglia e sulle due Isole Maggiori" .

La tendenza successiva

L'alternanza anticiclone e instabilità fa parte della primavera: gli esperti mettono in guardia, infatti, da quanto potrebbe accadere la prossima settimana con nuove "sorprese": l'inizio della settimana potrebbe aprirsi con piogge e temporali sulle assetate terre di Sicilia dove non piove ormai da settimane, nubi e acquazzoni anche sulle aree più settentrionali. Questo significa che l'anticiclone sarà più debole e non riuscirà a impedire il passaggio di questi fronti. Tra il 15 e 17 aprile, infatti, una discesa d'aria molto fresca dalla Scandinavia dovrebbe provocare temporali e grandinate al Nord-Est e al Centro-Sud mentre subito dopo una nuova rimonta dell'anticiclone riporterebbe condizioni discrete su tutta Italia.