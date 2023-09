Anche a settembre con l'anticiclone africano: cosa succede al meteo

Pensavamo che il ciclone Poppea avrebbe spazzato definitivamente l'ennesima stagione estiva in compagnia di vari anticicloni africani ma settembre sta regalando e regalerà sorprese a oltranza: una nuova alta pressione sub-tropicale condizionerà il meteo dei prossimi giorni con tanto sole, stabilità ma soprattutto temperature ben oltre le medie stagionali (ancora una volta).

L'evoluzione meteo

Se la situazione attuale vede un'Europa capovolta con valori massimi che toccano anche i 31-33°C a Londra mentre nubifragi e alluvioni stanno flagellando Turchia, Grecia e Bulgaria, dal fine settimana in arrivo un nuovo anticiclone africano metterà radici sul Mediterraneo con l'intenzione di durare per un bel po' e valori termici molto più simili a luglio e agosto. " È confermato questo meteo impazzito di inizio settembre e non è nemmeno la prima volta che il tempo ci sorprende nel 2023: tra l’altro, il caldo anomalo colpirà di nuovo anche le Alpi con lo zero termico a 5000 metri ", ha dichiarato Andrea Garbinato de Ilmeteo.it.

Cosa accadrà in Italia

Come abbiamo visto sul Giornale.it, anche l'Italia è divisa tra l'alta pressione e il maltempo sul mar Ionio a causa di un ciclone mediterraneo che nelle prossime ore diventerà uragano: ciò significao che il caldo aumenterà al Centro-Nord dal fine settimana con valori fino a 36-37°C e superiori ai 30°C praticamente ovunque. Soltanto l'estremo Sud (Calabria ionica e Sicilia) avranno locali condizioni di maltempo per il vortice che, comunque, virerà entro sabato verso la Libia ma sarà in grado di produrre altri acquazzoni, temporali e mareggiate sulle coste ioniche più esposte.

La settimana prossima, quindi, sarà praticamente tutta all'insegna di sole e caldo con temperature che in Italia saranno superiori alle medie della seconda decade di settembre anche di 5-6°C ma in Europa andrà peggio con 12°C in più rispetto alle medie tra Inghilterra, Francia, Germania per arrivare fino in Svezia. " Sì, l’Europa ci sorprenderà fino a metà mese", aggiunge Garbinato, quando poi dovrebbero prendere piede le perturbazioni atlantiche ma siamo nel campo delle ipotesi. L'anomalia, evidente, è data dal fatto che a settembre al Sud e in Grecia dovrebbe ancora essere piena estate invece si registrano numerose situazioni tipiche dell'autunno.

Per una svolta nel nostro Paese (ma sarà davvero così?) si dovrà, quindi, attendere la seconda parte del mese di settembre: fino ad allora avremo scarse precipitazioni, meteo quasi del tutto soleggiato e un clima che ci farà sembrare di essere ancora nel trimestre estivo.