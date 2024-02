Ciclone Atlantico sull'Italia: ecco dove colpirà il vortice di pioggia e neve

I meteorologi lo avevano annunciato nei giorni scorsi e, a quanto pare, una forte ondata di maltempo è in arrivo nelle prossime ore, con condizioni meteo decisamente diverse da quelle a cui l'anticiclone ci aveva abituati. Secondo quanto previsto dagli esperti di Meteo.it, si prospetta infatti un venerdì nero per la giornata di domani, quando una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico raggiungerà la nostra Penisola.

Una pericolosa fase di maltempo

Gli esperti la definiscono senza mezzi termini come una pericolosa fase di maltempo, con nubifragi, forte vento e nevicate. In alcune zone è previsto anche un metro di neve, con possibilità di valanghe. Ma dov'è che il ciclone in discesa dal Nord Atlantico insisterà maggiormente? A quanto pare le prime a dover fare i conti con il meteo avverso saranno le regioni del Centro-Nord. Liguria, Lombardia, Triveneto, Toscana e Lazio verranno infatti interessate da precipitazioni di elevata intensità, fino a veri e propri nubifragi. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia si attendono anche fino a 150 mm di pioggia in poche ore, con il concreto rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.

Alla pioggia intensa si accompagnerà anche un considerevole calo delle temperature, che porterà a nevicante anche abbondanti dai 900-1000 metri di quota. I temporali colpiranno anche le regioni Campania e Calabria, con rischio grandine. Nel fine settimana, invece, il maltempo arriverà in Sicilia e nel Sud della Penisola. A preoccupare anche il forte vento, con raffiche fino a 70/80 km/h che insisteranno sulle regioni tirreniche, ioniche e adriatiche.

L'allerta della Protezione civile

Considerata la situazione meteo in arrivo, la Protezione civile ha deciso di emanare un avviso di condizioni meteorologiche avverse, così da mettere in allerta le Regioni. Per la giornata di domani, venerdì 23 febbraio, è dunque data allerta arancione per rischio idrogeologico per Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Allerta gialla su alcune zone del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Bollino giallo anche per le province autonome di Trento e Bolzano, Umbria, Lazio, Molise e Abruzzo.