Meteo, si smorza il caldo africano: cosa accadrà nel fine settimana

Non possiamo chiamarlo vero e proprio refrigerio ma concederà una pausa l'ondata di caldo africano che attanaglia il nostro Paese ormai da alcuni giorni. Dopo il picco che si toccherà nella giornata di oggi, giovedì 1 agosto, con ben 12 città italiane da nord a sud con bollino rosso, già nella giornata di venerdì 2 agosto diventeranno dieci mentre sabato 3 agosto, all'avvio del primo fine settimana del nuovo mese di agosto saranno "soltanto" sette.

Le città da bollino rosso

Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore mette in risalto che il bollino rosso lo avranno le seguenti città: Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo: in pratica tutti e cinque i capoluoghi laziali con l'aggiunta del capoluogo di regione toscano e umbro. In molte città dal rischio tre (quello massimo, rosso) previsto per oggi si scenderà al colore giallo a indicare un cambio della circolazione atmosferica. Per oggi, giovedì 1 agosto, il bollino rosso lo avranno anche Bologna, Bolzano, Brescia, Milano e Torino oltre a quelle già menzionate mentre venerdì 2 agosto non appariranno più né Milano né Torino.

Un fine settimana meno bollente

" Il primo weekend di agosto sarà un po' meno caldo sull'Italia rispetto all'ultimo rovente periodo e ci sarà pure il rischio di acquazzoni su alcune regioni", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it: le cause vanno ricercate nel passaggio di una linea di instabilità dal Nord Europa che consentirà l'ingresso di correnti senz'altro meno calde ma che potranno provocare alcuni forti acquazzoni e temporali soprattutto sulle zone alpine, sulla Romagna e nelle aree interne del Centro. Gli esperti spiegano che mentre sulla Sardegna soffierà il Maestrale " a stemperare ulteriormente le temperature fin troppo roventi degli ultimi giorni ", meteo più stabile altrove " con tanto sole e temperature pienamente estive, seppur meno opprimenti rispetto alle ultime settimane" .

La tendenza successiva

Anche domenica si potrà respirare da nord a sud: se sulle aree montuose alpine ci sarà ancora il rischio di qualche temporale con annesse grandinate, sul resto d'Italia sarà una giornata pienamente estiva ma con temperature diurne sopportabili che toccheranno i 34-35°C al Centro-Nord con qualche punta più elevata soltanto al Sud e sulla Sicilia, in particolar modo sulle zone interne lontane dal refrigerio delle brezze marine.

Per la prossima settimana la prognosi è ancora incerta: si potrebbe continuare con un clima caldo ma non afoso o potrebbe riaffacciarsi l'anticiclone africano che porterebbe con sé un nuovo aumento termico dei valori diurni e notturni.