Il caldo ha i giorni contati: ecco quando tornano pioggia e grandine

Il caldo anticiclone africano ha i giorni contati: se è vero che il suo picco sarà raggiunto tra oggi e domani, un cambiamento delle condizioni meteo è ormai molto vicino a causa dell'instabilità in arrivo dal Nord Atlantico che provocherà piogge, temporali e grandinate e partire dal Nord.

Quale sarà l'evoluzione meteo

Prima di vedere come avverrà il passaggio di consegne, c'è da dire che per altre 48 ore farà molto caldo sull'Italia con valori anomali per il periodo e ben superiori alle medie. Il picco del nuovo Caronte si raggiungerà nella giornata di martedì 12 settembre "quando al Centro-Nord si potranno toccare picchi diurni di 33-34°C in pianura e fino a 36°C sulle zone interne del Centro e delle Isole Maggiori. In questo contesto il sole sarà prevalente su tutte le regioni", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it.

Uno sblocco a questa situazione di stallo che dura ormai da più di una settimana si avrà da mercoledì quando i primi temporali inizieranno a formarsi sulle Alpi e le nubi arriveranno a coprire gran parte del Centro-Nord. Il cedimento dell'alta pressione sarà graduale tant'é che anche nella giornata di giovedì le condizioni meteo si manterranno buone al Centro-Sud, farà ancora caldo moderato mentre sulle regioni settentrionali l'instabilità tornerà ad intesificarsi con temporali serali anche sulle grandi città della Pianura Padana.

Un ulteriore cedimento dell’anticiclone africano si avrà venerdì quando i temporali (attenzione alle grandinate) non colpiranno soltanto " l’arco alpino e in forma irregolare e isolata anche la Pianura Padana, ma si spingeranno pure sulle regioni centrali, specie su rilievi e zone vicine. Sul resto d’Italia il tempo non subirà grossi cambiamenti", spiega l'esperto.

La tendenza per il week-end

In questo modo, la calura sarà smorzata e le temperature massime in lieve discesa rispetto ai giorni scorsi. Quest'area instabile che interesserà una parte del nostro Paese farà da apripista per un peggioramento meteo molto più corposo ed esteso che potrebbe realizzarsi a partire dal week-end del 16-17 settembre quando una perturbazione atlantica riuscirebbe a entrare nel Mediterraneo provocando diffusa nuvolosità con piogge e acquazzoni sparsi al Centro-Nord. In questo caso il contesto generale sarebbe sicuramente molto più autunnale di quello provocato dai temporali sparsi che si attendono nei prossimi giorni: il Sud e la Sicilia, invece, vivranno altri scampoli estivi prima di un cambiamento che sembra ancora lontano.