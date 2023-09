C'è ancora il super anticiclone ma segnate questa data: quando cambia il meteo

L'estate settembrina assume i connotati di quella del trimestre estivo vero e proprio: un forte anticiclone africano si è ormai impossessato del Mediterraneo dove da alcuni giorni regala tanto sole e stabilità su quasi tutto il Paese con le uniche esclusioni (fino alle scorse ore) dell'estremo Sud lambito da un ciclone mediterraneo ormai sul Mar Libico. Tra oggi e l'inizio della settimana prossima toccheremo anche l'apice del caldo con valori massimi fino a 36°C ma alcuni cambiamenti meteo si avranno a partire da mercoledì 13 settembre.

Come si aprirà la nuova settimana

Sul Giornale.it abbiamo parlato delle anomalie termiche che ci aspettano già da oggi con valori anche di 7-8°C sopra le medie della seconda decade del mese a causa del "nuovo Caronte". Da domani, però, si intensificherà ulteriormente l'aria calda di provenienza sahariana con temperature massime che toccheranno diffusamente i 33-34°C in Val Padana, su parte del Centro Italia e sulle zone interne delle Isole Maggiori. Punte di 36°C non sono escluse in città come Firenze, ad esempio: si tratta a tutti gli effetti di una lunga coda estiva che sembrava non potesse più avere vita dopo che il ciclone Poppea aveva riportato, a fine agosto, piogge e temporali su gran parte d'Italia con un importante calo termico e nevicate sulle Alpi a quote basse.

Quando cambia il meteo

Invece, sarà il sole a farla da padrone " con valori termici da pieno agosto ", affermano gli esperti de Ilmeteo.it. Qualche novità elaborata dai centri di calcolo mondiali, però, inizierà a palesarsi tra mercoledi 13 e giovedì 14 settembre quando " l'anticiclone mostrerà i primi segni di cedimento sul suo bordo più settentrionale, permettendo l'ingresso di correnti più fresche e instabili in discesa dal Nord Europa" . Se gran parte d'Italia sarà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, tornerà a esserci instabilità atmosferica con piogge e temporali anche intensi su Alpi e Prealpi con un coinvolgimento anche delle zone pianeggianti di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. " Altrove poco da segnalare, questa strana estate settembrina proseguirà senza intoppi con valori termici ancora ben oltre le medie del periodo", sottolineano gli esperti.

La tendenza successiva

Se questo sarà un primo segnale di un cambiamento meteo, bisognerà aspettare almeno il prossimo fine settimana per qualcosa di più corposo: l'anticiclone africano subirà man mano un inevitabile declino con effetti relegati alle regioni settentrionali mentre dal 16-17 settembre sembra che il flusso perturbato atlantico possa essere più incisivo ed entrare nel cuore del Mediterraneo. Vista la distanza dagli eventi, però, saranno necessari gli aggiornamenti della prossima settimana.