Meteo, tre giorni di maltempo con il Ciclone della Colomba

Come da previsioni sono state numerose le grandinate delle ultime ore su molte zone del Nord Italia con strade imbiancate come fosse neve: colpa di aria fresca e instabile in quota che ha prodotto temporali anche intensi causati dall'aria mite preesistente e dalla stagione che avanza. La prossima settimana, però, un colpo di coda invernale in piena regola colpirà il nostro Paese con piogge, acquazzoni e nevicate anche a quote basse a causa della formazione di un ciclone mediterraneo che terrà in scacco nel nostre regioni specialmente tra martedì e giovedì.

Maltempo in arrivo

" Ciclone della Colomba per la Settimana Santa: in arrivo almeno tre giorni di forte maltempo con temporali, vento burrascoso e pure la neve su molte regioni", ha spiegato Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Volgendo il nostro sguardo a domani, primo giorno della settimana che ci porterà a Pasqua, vedremo che l'anticiclone africano sarà ancora per poco in grado di proteggere il nostro Paese dal maltempo ma si tratterà delle ultime ore. Una forte depressione atlantica con masse d'aria gelide di origine polari piloterà queste correnti da ovest (ingresso dalla Francia) a partire da martedì 26 marzo quando si attiveranno le prime piogge al Centro-Nord.

Le aree più a rischio

" Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano, favoriranno la formazione di un Ciclone Mediterraneo che dal Golfo del Leone (Francia) si sposterà rapidamente verso i nostri mari ", spiega l'esperto. Ecco che saranno soprattutto le giornate centrali di mercoledì e giovedì a vedere forte maltempo sull'Italia con possibili nubifragi e nuove grandinate. Il mix micidiale sarà esaltato dall'aria più calda richiamata dal Nord Africa. " Sulle Alpi tornerà anche la neve, con fiocchi a partire dai 1400/1500 metri di quota (piuttosto in basso per essere fine Marzo) . A rischio fenomeni intensi praticamente tutta Italia, prima il Centro-Nord e poi Sud e Isole Maggiori. La giornata di giovedì vedrà un primo miglioramento ma continuerà a piovere sulla Liguria e all'estremo Sud.

La tendenza per Pasqua e Pasquetta

A partire da venerdì un'area di alta pressione riporterà una generale stabilità delle condizioni meteo con sole e temperature in aumento che potrebbero accompagnarci fin verso Pasqua. Trattandosi di una tendenza a una settimana, urgono ulteriori conferme nei prossimi giorni così come per la giornata di Pasquetta, quella delle gite fuori porta, quando un debole fronte da ovest potrebbe guastare le condizioni atmosferiche su alcune regioni. " Al momento, comunque, le probabilità di avere Pasqua e Pasquetta al sole sono oltre il 75%", conclude Gussoni.