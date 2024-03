Temporali con grandine: attenzione al meteo del weekend

A parte in Liguria e in alcune aree del Centro, il fine settimana delle Palme è iniziato all'insegna del bel tempo su tutta Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Attenzione, però, perché la stagione appena iniziata può riservare sorprese improvvise soprattutto per la presenza di instabilità in quota in grado di provocare temporali pomeridiani con annesse grandinate. L'alta pressione, in questo week-end, non sarà così forte da impedire fenomeni sparsi e a macchia di leopardo.

Le zone a rischio

" Qualche pioggia ci sarà tra sabato e domenica, ma andrà prestata attenzione soprattutto ad improvvisi temporali, forieri di grandine, sintomo che siamo a tutti gli effetti entrati in primavera", spiega il team de Ilmeteo.it. Nel dettaglio la giornata di oggi vedrà un peggioramento meteo pomeridiano sulle Alpi centro-orientali con cieli coperti e alta probabilità di forti acquazzoni o temporali. Dalle aree montuose la nuvolosità si sposterà andando a colpire le zone di pianura del Triveneto, soprattutto quelle del Friuli Venezia-Giulia.

Fenomeni importanti anche in Lombardia: tutto questo a causa dello " scontro tra la massa d’aria più fredda in arrivo dall’Atlantico ed i primi tepori primaverili, con la possibilità anche di locali grandinate", sottolinea Antonio Sanò, direttore del quotidiano di informazione meteorologica. Bel tempo altrove con temperature in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori a causa dei venti che soffieranno da Scirocco.

Temporali anche domenica

La giornata di domenica 25 marzo vedrà nuove e più intense correnti fredde in quota giungere da nord: non si tratta di una perturbazione ma di infiltrazioni instabili capaci di provocare nuovi rovesci e temporali. In questo caso le aree raggiunte dai fenomeni saranno maggiori rispetto al sabato con Toscana, Marche, Abruzzo e Umbria in pole position. Anche in questo caso attenzione alle locali grandinate durante i fenomeni più intensi su queste regioni. L'arrivo dell'aria fredda farà crollare le temperature massime anche di 10°C quasi ovunque con la sola esclusione della Sicilia dove lo Scirocco farà lievitare i valori diurni fin verso i 25°C.

La tendenza successiva

Quanto accadrà durante questo week-end non sarà che l'antipasto di quanto ci aspetta nella settimana che condurrà alla Pasqua: sull'Atlantico si prepara una forte perturbazione in grado di creare un vortice ciclonico sul Mediterraneo con forte maltempo a partire da martedì 26 marzo quando pioverà su quasi tutto il Paese. " Mercoledì soprattutto al Centro-Nord (stando alle prime indicazioni dei modelli meteorologici, da confermare vista la distanza temporale) e il Giovedì Santo vivrà gli ultimi fenomeni in spostamento da ovest verso est. Con il ‘Ciclone della Colomba’ ritroveremo anche la neve sulle Alpi!", conclude Sanò.