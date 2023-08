Meteo, ultima fiammata di Nerone poi cambia tutto

Il caldo dell'anticiclone africano Nerone non molla la presa, anzi, si intensificherà ulteriormente nei primi giorni della settimana appena iniziata con punte fino a 38°C al Centro-Nord e tassi d'umidità così elevati che faranno percepire temperature ancora più calde. Come abbiamo visto sul Giornale.it, se la sofferenza proseguirà per almeno altri cinque giorni, c'è la data per una decisa svolta meteo con acquazzoni, temporali e un deciso calo termico in concomitanza del prossimo fine settimana.

Dove farà più caldo

Prima dell'agognata discesa delle temperature, però, avremo una settimana molto difficile con possibili record sulle regioni centro-settentrionali, primo fra tutti l'altezza dello zero termico che si porterà oltre i cinquemila metri con tutte le nostre montagne a registrare, di conseguenza, temperature positive. " I giorni più roventi che prevedono i modelli sono lunedì 21 e martedì 22 agosto con picchi di 38 gradi in alcune città e oltre 7 gradi sopra la media di questa stagione, anche 10 gradi oltre i valori stagionali sulle Alpi occidentali mentre lo zero termico in quota si prevede possa alzarsi fino ai cinque mila metri ", ha spiegato all'Ansa Claudio Tei, ricercatore e meteorologo del Cnr e del Consorzio Lamma.

Nelle città, come detto, si suderanno sette camicie: valori fino a 37-38°C in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana " con le città principali che diventeranno roventi e irrespirabili come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano, Terni", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Paradossalmente, a causa dell'asse di inclinazione dell'ondata di caldo africano, il Sud e la Sicilia saranno al di fuori dei picchi di caldo con massime non superiori ai 32-34°C. A dar più fastidio sarà l'afa, ossia il tasso d'umidità che si farà sentire anche durante le ore notturne: non sarà infrequente, durante questa settimana, avere notti tropicali, " ovvero con valori sempre sopra i 22-23°C", ha spiegato l'esperto.

La burrasca di fine estate

La luce in fondo al tunnel, per quanto ancora lontana, si vede e ben chiara: domenica 27 agosto un vortice ciclonico presente sulle Isole Britanniche si abbasserà verso il Mediterraneo raggiungendo l'Italia e stravolgendo le carte in tavola. Aria molto fresca con quella rovente preesistente daranno vita a fenomeni di forte intensità con temporali e grandinate al Centro-Nord che spazzeranno via la canicola facendo crollare i valori termici anche di 10-12°C. La burrasca, come la chiamano gli esperti, dovrebbe interessare anche il Sud nella giornata successiva e porre fine, almeno temporaneamente, all'estate più calda e intensa che abbiamo conosciuto fino a questo momento.