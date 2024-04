Meteo, preparatevi al vortice ciclonico: cadranno più di 100 millimetri di pioggia

Il barometro, lo strumento che misura la pressione atmosferica, inizia a spostare la sua lancetta in direzione della pioggia: da ovest è in arrivo un vortice ciclonico in grado di influenzare pesantemente il meteo del primo maggio e anche dei giorni successivi con fenomeni temporaleschi intensi soprattutto al Centro-Nord.

Il maltempo delle prossime ore

Le avvisaglie di quanto accadrà dalla prossima sera/notte si vedono dal satellite con la nuvolosità presente sulle Isole Baleari e il Golfo del Leone in spostamento verso il nostro Paese: se la giornata odierna sarà ancora stabile e in gran parte soleggiata, il peggioramento sarà molto rapido e intenso. " Mercoledì 1° maggio avremo tanta pioggia specie sul Nord-Ovest, sul versante tirrenico del Centro e in Sardegna, mentre sulla fascia adriatica e al Sud il tempo sarà anche soleggiato e asciutto", spiega Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Come si può vedere, sarà un'Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico e condizioni diametralmente opposte visto che al Sud e sulla Sicilia il clima sarà anche molto mite a causa del richiamo caldo sciroccale che accompagna il maltempo.

Fino a 100 mm di pioggia

Al contrario, sembrerà di tornare in autunno al Centro-Nord con temperature massime che scenderanno anche di 10°C nelle zone più colpite dai fenomeni. La neve, però, cadrà soltanto in alta quota al di sopra dei 1.800-2.000 metri su Alpi e Appennini. La fase piovosa prevista per la Festa del Lavoro sarà soltanto l'inizio di nuove piogge e temporali causati da un'altra perturbazione in arrivo da ovest giovedì 2 maggio. " In 48 ore al Nord e tra Toscana e Lazio potrebbero localmente cadere più di 100 millimetri di pioggia, corrispondenti a 100 litri di acqua per metro quadrato, mentre dalle Marche in giù, fino al Salento, il terreno potrebbe restare asciutto e non ‘fangoso’", spiega Tedici.

Anche in questo caso, le temperature saranno molto più basse al Centro-Nord nei valori massimi e ovunque inferiori ai 20°C, discorso diverso nel Mezzogiorno con punte fino a 25-26°C su Puglia, Calabria e Sicilia. Aumenteranno anche in venti, tutti di provenienza meridionale da Libeccio o Scirocco e mari mossi o molto mossi quelli più esposti.

La tendenza successiva

Condizioni di residua instabilità interesseranno soprattutto le zone tirreniche del Sud nella giornata di venerdì 3 maggio mentre il Centro-Nord tirerà un po' il fiato dopo i forti e continui fenomeni dei due giorni precedenti. Il primo fine settimana del nuovo mese, invece, sarà senz'altro più tranquillo e asciutto: sabato 4 maggio qualche residua pioggia interesserà soltanto il Nord-Est, bel tempo altrove. Domenica sarà ancora più soleggiata e tranquilla da nord a sud con temperature massime in ripresa ovunque.