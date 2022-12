Arriva l'inverno ma occhio alle temperature: caldo da record

Se ci siamo stupiti quest'estate con un anticiclone africano da record, se c'eravamo stupiti anche nella prima parte d'autunno con temperature costantemente sopra la media, sarà certamente ancor più singolare assistere al caldo che farà domenica 25 dicembre, giorno del Santo Natale, al Sud e sulla Sicilia dove si potranno raggiungere valori fino a 25°C all'ombra e non dovremo stupirci se un bel po' di gente, probabilmente, si recherà in spiaggia con il cappellino natalizio e il costume da bagno.

In arrivo il caldo Natale

Come abbiamo visto ieri sul Giornale.it, è già arrivato sull'Italia un nuovo anticiclone africano che si espanderà e rinforzerà sempre di più nei prossimi giorni impedendo alle perturbazioni atlantiche di penetrare sul Mediterraneo (a parte qualche piccola smagliatura giovedì) ma soprattutto farà lievitare le temperature sul notro Meridione e sulle zone adriatiche " dove prevediamo massime di 20-22°C. Per il Santo Natale in Sicilia potremo toccare nuovamente i 25°C come successo negli ultimi giorni: un caldo Natale ", ha dichiarato a Ilmeteo.it l'esperto Lorenzo Tedici.

Insomma, si respirerà aria di primavera inoltrata o inizio autunno, i due climi sono molto simili pur trattandosi di stagioni diverse. Certamente, però, Natale non sarà per nulla invernale su buona parte del nostro Paese come d'altra parte, accade ormai da molti anni a questa parte. "Dal 1980 ad oggi, si conta mediamente un Natale su 10 con la neve: il resto è Caldo Natale ", ha aggiunto il meteorologo.

Quanto dura l'anticiclone

Almeno fino alla giornata di Santo Stefano, quindi il 26 dicembre, sul nostro Paese si vivrà una fase di stasi atmosferica con temperature sopra le medie e tanto sole. Attenzione, però, perché non sarà così dappertutto visto che al Nord farà fresco e ci saranno le nebbie a ricordarci che siamo a dicembre: è quanto accade in inverno con la presenza dell'alta pressione. Basterà andare in collina o sulle montagne, però, per vivere un clima totalmente diverso con cieli tersi e limpidi e temperature gradevoli (non da record come al Sud). Qualche pioviggine a causa delle nubi basse sarà possibile entro il 25 dicembre su Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.

Cosa accadrà dopo

Anche se i riflettori sono puntati, inevitabilmente, al meteo fuori stagione che milioni di italiani sperimenteranno tra qualche giorno, ci si domanda quando finirà questa nuova fase anomala e si potrà tornare a respirare aria invernale anche dalla Toscana in giù: la risposta è fine anno, quando probabilmente l'alta africana si farà da parte e correnti fredde dal Nord Europa potranno riportare un clima più consono al calendario. È ancora presto per stilare una previsione, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.