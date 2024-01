Neve chimica sulla Pianura Padana: di cosa si tratta (e perché è pericolosa)

Anche se il risveglio è stato bianco, la neve caduta su alcune aree della Pianura Padana nelle ultime ore non è affatto un bel segnale. A causa della basse temperature notturne che sono scese diffusamente sotto gli zero gradi, soprattutto nelle province di Parma e Verona si è verificato il fenomeno della "neve chimica" che ha imbiancato auto, tetti e strade.

Di cosa si tratta

L'anticiclone che da alcuni giorni persiste sul nostro Paese ha creato le condizioni adatte per la formazione di nebbie sulle regioni settentrionali a causa dell'alto tasso di umidità e della mancanza di ventilazione. Le condizioni meteo, però, fanno inevitabilmente i conti con le particelle di smog che si accumulano sui bassi strati e all'interno della nebbia stessa: ecco come ha avuto origne la neve chimica che questa mattina ha imbiancato molte località tra cui anche Lugo (provincia di Ravenna) e altri piccoli Comuni sulle pianure del Nord.

" La neve chimica apparentemente sembra come la neve reale però è generata dalle particelle inquinanti presenti in atmosfera da cui si formano veri e propri fiocchi di piccole dimensioni, che talvolta riescono addirittura ad imbiancare il paesaggio proprio come accaduto questa mattina", spiegano gli esperti di Meteoweb. Trovandosi a temperature negative, la nebbia presente sui bassi strati è a tutti gli effetti un'enorme nube dove avvengono i processi che portano alla formazione delle precipitazioni. Però, se lo strato è pieno di inquinanti per la presenza di " grandi complessi industriali che immettono grosse quantità di nuclei di condensazione, ecco che si forma una precipitazione che viene chiamata, appunto, neve chimica" .

Come si innesca il fenomeno

Affinché avvenga il non così raro fenomeno della neve chimica, è necessario che nell'atmosfera si trovino inquinanti industriali quali solfuro e ossido di rame, ioduro di mercurio, piombo e cadmio oltre ai silicati. Queste particelle, avendo una struttura molto simile ai cristalli di ghiaccio, riescono a innescare nelle nubi della nebbia il fenomeno della neve. " Le nevicate chimiche non durano a lungo: esaurite le particelle inquinanti presenti nell’atmosfera, cessa anche la nevicata", sottolineano gli esperti.

Sono numerose le foto che stanno facendo il giro del web e pubblicate da numerose pagine Facebook. Per tutti, però, la raccomandazione è di non toccare questo tipo di neve per i motivi appena descritti: non si tratta di quella candida che scende dal cielo durante una perturbazione ma contiene sostanze inquinanti che certamente non fanno bene alla salute. Non è improbabile, viste le attuali condizioni meteo, che anche nei prossimi giorni possa esserci una replica di questo particolare fenomeno.