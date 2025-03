Non abituatevi al sole: neve e freddo, quanto durerà il ritorno dell’inverno

Ascolta ora 00:00 00:00

La rimonta dell'alta pressione riuscirà a garantire una stabilità ritrovata sul bacino del Mediterraneo ma non riuscirà a bloccare la discesa di aria fredda di origine artica che farà scendere sensibilmente le temperature su tutta Italia con il ritorno a condizioni pienamente invernali e anche della neve a quote basse.

Le zone più a rischio

Diciamo subito che non trattandosi di una vera perturbazione ma di correnti d'aria fredda abbastanza secche e asciutte, non dobbiamo aspettarci fenomeni intensi ma il mix con l'aria più temperara preesistente darà origini a nubi e fenomeni nevosi che potranno scendere fin verso i 600 metri (localmente la neve cadrà anche a quote inferiori) su Piemonte e Liguria mentre sulle zone appenniniche di Marche e Abruzzo si spingeranno fin verso gli 800 metri. Sulle relative aree di pianura sarà la pioggia protagonista ma non intensa e persistente come nei giorni scorsi.

La durata del freddo invernale

" Colpo di coda dell'inverno, con temperature dal sapore invernale per tutta la prima parte della settimana: il freddo si farà sentire soprattutto martedì quando delle correnti gelide di origine artica, nello scivolare sui Balcani, si infiltreranno in parte anche sulla nostra Penisola, causando un ulteriore abbassamento delle temperature, specie nel versante adriatico ": lo ha spiegato all'Adnkronos Andrea Giuliacci, meteorologo di Meteo.it.

Quanto freddo farà

Come detto, il crollo termico è già importante nella giornata odierna ma sarà soprattutto dalle prossime ore che la colonnina di mercurio perderà parecchi gradi stimati in 10-12°C in meno rispetto al fine settimana appena trascorso. Questo significa che le temperature minime potranno scendere anche sotto lo zero sulle pianure del Nord e sulle zone interne del Centro con estese gelate. In questo contesto di ritrovato freddo invernale, oltre alla neve a bassa quota, non dobbiamo sottovalutare la forza del vento che soffierà moderato o forte da Grecale con raffiche anche di 70-80 Km/h sulle regioni adriatiche.

La tendenza successiva

Dopo il colpo di coda invernale, da venerdì il clima tornerà a essere più mite soprattutto al Sud e sulla Sicilia dove l'anticiclone africano ha intenzione di farsi sentire mentre al Nord si potrebbero riaffacciare le perturbazioni atlantiche con un intenso peggioramento

che coinvolgerebbe Nord-Ovest e aree tirreniche da sabato con piogge e acquazzoni anche intensi. Mancano, però, alcuni giorni e prima di ritornare sull'argomento maltempo sarà necessario aspettare i prossimi aggiornamenti.