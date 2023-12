Dalla neve in pianura al ciclone dell’Immacolata: occhio al meteo

La settimana che ci condurrà al Ponte dell'Immacolata sarà piuttosto movimentata dal punto di vista meteo su gran parte dell'Italia con maltempo a più riprese e soprattutto la neve che al Nord cadrà fino in pianura a partire dalle prossime ore. Su queste aree e sulle zone interne del Centro farà molto freddo con minime notturne anche al di sotto dello zero.

Freddo e neve, cosa aspettarsi

Osservando le immagini del satellite si vede il Nord con cieli in gran parte sereni ma gran gelo mattutino con temperature sotto lo zero, il Centro con nubi sparse mentre Sud e Sicilia sono ancora alle prese con la vecchia circolazione depressionaria delle ultime ore. Attenzione, però, perché sin da lunedì 4 dicembre una nuova discesa di aria artica provocherà nevicate fino in pianura sul Piemonte, in Lombardia e sull'Emilia occidentale e a quote molto basse in Liguria.

Le città a rischio

Nel dettaglio, le città che riceveranno qualche cm di neve saranno " Torino, Cuneo, Alessandria, Biella, Novara, Milano, Pavia, Varese, Como, Bergamo, Piacenza e Parma", hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it. Gran pienone, invece, sulle Alpi con accumuli anche di oltre un metro di neve fresca a fine evento. Come detto, nevicherà a bassa quota anche in Liguria con fiocchi non esclusi tra Savona e Genova fin sulle zone costiere. Se al Nord il maltempo significherà essenzialmente neve, martedì 5 dicembre sarà una giornata di maltempo al Centro-Sud a causa dei forti contrasti tra l'aria più mite e la sciabolata artica in arrivo con rischio nubifragi soprattutto sulle zone tirreniche.

Attenzione al ciclone mediterraneo

Una breve pausa dal maltempo l'avremo a metà settimana quando, da mercoledì. una temporanea rimonta dell'alta pressione " garantirà una maggiore stabilità atmosferica, seppur in un contesto climatico piuttosto freddo su tutta l'Italia, con temperature sotto le medie climatiche di riferimento", ha spiegato Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Il bel tempo ma con un clima freddo l'avremo anche per giovedì ma attenzione a quanto potrebbe accadere proprio in concomitanza del Ponte dell'Immacolata, l'8 dicembre, quando " un ennesimo ciclone potrebbe sfondare sul Mediterraneo provocando una pericolosa fase di maltempo" .

Le mappe meteo aggiornate propongono tanta pioggia per venerdì al Nord e sui versanti tirrenici con quota neve sempre bassa sulle regioni settentrionali e maltempo anche per sabato 9 quando la perturbazione si sarà estesa a tutta la Penisola con quantitativi di pioggia molto intensi tra Marche e Abruzzo e al Meridione. Meteo in miglioramento ma ancora instabile e freddo anche per domenica prossima ma, vista la distanza temporale, sarà bene seguire i prossimi aggiornamenti.