La neve torna in pianura: cerchiate questa data sul calendario

Una breve pausa di un paio di giorni prima di un nuovo peggioramento causato dal ciclone dell'Immacolata che riporterà piogge e fenomeni molto intensi soprattutto al Centro-Sud ma anche la neve in pianura su alcune località del Nord: sono questi gli ultimi aggiornamenti meteo con una nuova discesa d'aria fredda che creerà, sulle regioni settentrionali, le condizioni ideali per il ritorno della dama bianca.

Quando nevicherà

La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 8 dicembre: ma quale sarà l'esatta dinamica della nuova ondata di maltempo? Fredde e instabili correnti di provenienza dal Nord Atlantico entreranno da ovest sul Mediterraneo originando " un ciclone che dal Mar Ligure dovrebbe scendere velocemente verso la Sardegna e infine la Sicilia, tutto in 24 ore", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Se la traiettoria del vortice sarà esattamente quella prevista dalle mappe meteo, ecco che la neve cadrà in pianura " sul Piemonte, occasionalmente sulla bassa Lombardia e pure sull’Emilia occidentale" , ha aggiunto l'esperto.

In una parte della Valpadana, quindi, si verranno nuovamente a creare le condizioni ideali per qualche nevicata favorita dal freddo già presente sull'area che rimane "intrappolato" grazie al classico "cuscinetto padano": la nuova perturbazione in arrivo venerdì sarà comunque agevolata dalla nuova immissione di aria fredda in quota. Nevicherà, ovviamente, anche sull'arco alpino con accumuli abbondanti soprattutto sull'area occidentale.

Il meteo sul resto d'Italia

Il maltempo, però, colpirà duro con piogge e temporali soprattutto le Isole Maggiori e una giornata decisamente perturbata: tante nubi e altre piogge interesseranno soprattutto il Centro-Sud anche nella giornata di sabato 9 dicembre prima di un deciso miglioramento per domenica 10 che " invece trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato grazie all’arrivo dell’anticiclone, il grande assente di fine novembre e inizio di dicembre" .

La tendenza successiva

Come accennato, quindi, con il ciclone si esaurirà per alcuni giorni una fase nevosa, piovosa e instabile che avrà interessato l'Italia: le mappe meteo propongono scenari votati all'alta pressione per la prossima settimana che dovrebbe riuscire a " conquistare una bella fetta del bacino del Mediterraneo, inglobando anche gran parte del nostro Paese, soltanto al Nord si potranno verificare alcune piogge", ha concluso l'esperto. Intorno alla metà della prossima settimana potrebbe arrivare aria molto mite soprattutto al Centro-Sud con una nuova impennata termica e valori diurni che localmente potrebbero toccare e superare anche i 20°C per poi lasciare il posto a una nuova discesa d'aria fredda dal Nord Europa in concomitanza del fine settimana del 16 e 17 dicembre. In questo caso, però sono soltanto linee di tendenza che andranno confermate con i prossimi aggiornamenti.