"Nocciolo freddo come un proiettile": cosa aspettarsi dal meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

In queste ore sull'Italia sta transitando un debole fronte atlantico responsabile di nubi e qualche pioggia specialmente al Nord e su Toscana e Lazio ma si tratta di fenomeni deboli e irregolari. Lo sguardo va ormai rivolto verso settentrione da dove prenderà vita la prossima ondata di aria gelida che farà crollare le temperature provocando nevicate anche a bassa quota soprattutto al Centro-Sud. Le condizioni meteo prenderanno una decisa piega invernale per più giorni.

L'arrivo dell'aria fredda

Mentre la giornata di domani, giovedì 28 novembre, sarà in prevalenza stabile e soleggiata con nebbie sulle regioni settentrionali, l'aria fredda inizierà ad addossarsi sulle Alpi per poi sfociare sul Mediterraneo. " Farà il suo ingresso in Italia un nocciolo di aria fredda che ha iniziato il suo percorso addirittura dall’Inghilterra per poi passare in Danimarca, Polonia e piombare come un proiettile sull’Italia e come un proiettile sarà la velocità con cui farà irruzione sul nostro Paese", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it.

Le zone più colpite

Venerdì 29 novembre, quindi, le condizioni meteo inizieranno a peggiore dalla Romagna in giù per proparasi entro sera fin verso le regioni meridionali a suon di acquazzoni, temporali e soprattutto un rinforzo dei venti da Bora e Grecale. Totalmente saltato dalle precipitazioni il Nord Italia grazie alla protezione della barriera alpina ma il freddo si farà sentire ovunque con valori massimi e minini in netto calo. L'esperto, però, ha spiegato che il peggioramento sarà veloce come un proiettile, quindi sarà soprattutto sabato che il maltempo insiterà sulle aree adriatiche e al Sud con nevicate a partire dai 600 metri del Centro fin verso 8-900 metri al Sud.

Il crollo termico

"L’azione perturbata si dovrebbe esaurire già domenica 1 dicembre, con un’atmosfera più stabile, ma decisamente più fredda", spiega Sanò, L'inverno torna a bussare alla porta dell'Italia dopo l'assaggio dei giorni scorsi con un crollo termico anche di 10°C rispetto ai valori attuali: basti pensare che tra oggi e domani, grazie ad aria più mite da sud, città come Roma, Firenze e Napoli avranno un bel tepore diurno con massime fin verso 18-19°C e poi faranno fatica ad arrivare ai 10°C. Molto freddo soprattutto durante le ore notturne con valori intorno a 0°C al Nord e sulle zone interne del Centro con gelate.

La tendenza successiva

Partirà con il piede sull'acceleratore invernale anche dicembre visto che dovrebbe

proseguire la fase molto fredda con aria di origine russa con le temperature abbondantemente sotto le medie climatiche come non accadeva da un po' di tempo. Per questa tendenza, però, dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.