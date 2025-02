Non abituatevi al sole, temperature giù anche di 10°. Ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tepore diurno (specialmente al Centro-Sud) di questi giorni non deve ingannarci e far pensare che l'inverno sia andato in letargo: la pausa con l'anticiclone delle Azzorre durerà molto poco visto che già da venerdì 7 febbraio le temperature scenderanno sensibilmente anche di 10°C rispetto ai valori attuali.

Temperature miti di giorno

Per capire l'entità della diminuzione dobbiamo capire cosa accadrà nei prossimi giorni: poco o nulla da segnalare tra la giornata odierna e quella di giovedì con temperature diurne relativamente miti: al Nord si andrà tra 10 e 12°C, 14-15°C al Centro mentre Sud e Sicilia toccheranno tranquillamente valori anche di 17-18°C, ben al di sopra delle medie della prima decade di febbraio. Il freddo, per il momento, si avvertirà soltanto durante la notte a causa del fenomeno dell'inversione termica che farà scendere la colonnina di mercurio a causa dei cieli sereni e dell'assenza di vento con locali gelate sulle zone di pianura del Nord Italia.

Arriva l'aria fredda

Come anticipato, il cambiamento atmosferico prenderà corpo da venerdì. " L'anticiclone delle Azzorre si proietterà verso Nord, in direzione della Scandinavia, innescando così la discesa di masse d'aria molto fredda verso l'area del Mediterraneo", spiega Stefano Rossi de Ilmeteo.it. Ecco che, specialmente durante il week-end, le temperature crolleranno di 10°C inizialmente al Centro-Nord: maggiormente coinvolte saranno Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e Toscana. Sull’arco alpino la diminuzione sarà ancora più sensibile. " Si prospetta dunque una vera e propria svolta nella circolazione generale sul nostro Paese, dove passeremo da un contesto stabile e gradevole a un ritorno a condizioni tipicamente invernali", sottolinea l'esperto.

Piogge e nevicate

Dal punto di vista dei fenomeni, invece, se fino a giovedì il clima sarà asciutto ovunque, dal 7 febbraio un primo peggioramento porterà piogge e nevicate al Nord-Ovest anche a bassa quota comprese tra 200 e 600 metri.

Nel corso del fine settimana un'area di bassa pressione afro-mediterranea dovrebbe portare piogge e maltempo specialmente al Centro-Sud con nevicate sulle relative zone montuose ma sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti per i dettagli: tutto dipende da dove si posizionerà il "" della bassa pressione così da capire le zone maggiormente coinvolte. L'inverno, dunque, ha intenzione di tornare a farsi sentire dopo la pausa, spesso fisiologica, che avviene anche nel cuore della stagione come più volte accaduto anche nel recente passato.