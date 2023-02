Nuova irruzione polare: come cambia il meteo nei prossimi giorni

L'anticiclone ha i giorni contati: se è vero che faremo ancora i conti con meteo stabile e soleggiato al Centro-Sud ma con tanto smog, foschie e nebbie al Nord, una svolta sembra esserci dalla prossima settimana quando un'ondata di aria polare dalla Russia avrà come target il Mediterraneo centrale.

Cosa accadrà da martedì

Gli esperti de Ilmeteo.it indicano il cambiamento intorno al 22-23 febbraio con l'aria fredda che entrerebbbe da ovest, dalla Valle del Rodano, in grado di dare origine a una depressione sull'alto Tirreno con piogge e nevicate a bassa quota soprattutto al Centro-Nord vista la posizione del vortice ciclonico. Sarebbe una manna dal cielo dopo la lunga siccità soprattutto sul Nord-Ovest e sull'arco alpino che tornerebbe ad imbiancarsi anche a bassisima quota e dare un po' di "respiro" a fiumi e laghi. Il maltempo si estenderebbe anche alle regioni tirreniche con un forte calo delle temperature su tutta Italia per l'arrivo di venti da nord.

Al momento è impossibile stabilire quali saranno le zone più colpite e l'entità dei fenomeni: mancano ancora alcuni giorni prima dell'evento che dovrà trovare ulteriori conferme dagli aggiornamenti dei principali centri di calcolo mondiali, ma la strada sembra tracciata. L'alta pressione, in ogni caso, ci farà compagnia almeno fino a lunedì con temperature al di sopra delle medie del periodo su tutto lo stivale e picchi fino a 20°C durante il giorno su alcune aree di Sardegna e Sicilia.

Le proiezioni a medio termine

La fase di maltempo invernale che si aprirà la prossima settimana potrebbe fare da apripista per una clima invernale prolungato che vedrebbe nuove irruzioni gelide da nord anche ai primi giorni di marzo: è quanto emerge dalle mappe a medio-lungo termine che vedono nuove occasioni per piogge e nevicate a bassa quota anche al Sud e sulla Sicilia che, in una prima fase, sarebbero escluse dal clou del maltempo.

Il meteo del week end

Diamo uno sguardo, intanto, a cosa ci riserva l'atmosfera nel fine settimana: sabato e domenica saranno due giornate "fotocopia" con ampio soleggiamento sui versanti adriatici, al Sud e sulle Isole Maggiori e un clima più primaverile che invernale. Discorso diverso per il Nord dove, come abbiamo visto sul Giornale.it, l'alta pressione d'inverno non è sempre sinonimo di bel tempo: nebbie e nubi basse manterranno un clima umido, freddo e uggioso con locali e deboli piogge tra Liguria e Toscana. Durante la notte e al primo mattino farà molto freddo con temperature minime vicine allo zero e locali gelate sulle aree di pianura. Continuerà il bel tempo, invece, sulle Alpi e sugli Appennini con tanto sole e, anche qui, temperature superiori alle medie anche di 6-8°C.