"Ancora 10 giorni, poi...". L'anticiclone Nerone torna a farsi sentire: quanto durerà

Stiamo per entrare nella seconda fase dell'anticiclone africano Nerone che ci tiene compagnia già da alcuni giorni: se fino a questo momento le temperature sono aumentate ma senza raggiungere valori eccessivamentre elevati, dal fine settimana si assisterà a un ulteriore rinforzo con l'Italia che si troverà in " un autentico forno africano " come hanno spiegato gli esperti meteo.

Quale sarà l'evoluzione

Se fino a giovedì 17 agosto il caldo sarà sopportabile con temperature massime che non supereranno i 35-36°C al Centro-Nord, la svolta avverrà da venerdì in poi con una nuova " escalation termica di tutto rispetto per il periodo " come ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Ciò significa che avremo una nuova impennata termica che interesserà il Centro-Nord con valori fino a 37-39°C in numerose città ma punte superiori potranno toccarsi anche sulle zone interne della Sardenga.

La durata di Nerone

Gli esperti sono preoccupati da due fattori: il caldo che farà nella seconda parte di questo mese di agosto oltre alla durata. Sembra, infatti, che l'alta pressione africana non mollerà la presa prima di 10 giorni a partire da oggi. I 40°C, poi, potranno essere toccati anche in Pianura Padana e Toscana la prossima settimana mentre, paradossalmente, il Sud e la Sicilia saranno più al riparo da queste temperature con valori massimi più sopportabili e intorno ai 32-34°C. Ma Nerone farà soffrire anche i ghiacciai alpini dal momento che " un’altra importante caratteristica di questa nuova ondata di calore sarà la quota dello zero termico" che " si troverà poco sopra i 5000 metri!! Senza giri di parole, questo vuol dire che i ghiacciai alpini tenderanno a sciogliersi", ha dichiarato Sanò.

Non solo caldo in quota ma anche durante le ore notturne: nei prossimi giorni, infatti, sarà sempre più frequente assistere a notti tropicali su gran parte d'Italia, quando cioé le temperature mninime non riescono a scendere al di sotto dei 20°C.

Quando avremo una svolta

Mancano ancora molti giorni ma sembra che, per un deciso calo delle temperature e un cambiamento di configurazione atmosferica bisognerà aspettare almeno il 26-27 agosto quando una perturbazione atlantica potrebbe fare il suo ingresso da nord provocando maltempo con temporali e acquazzoni anche forti. La causa sarebbe da ricercare nel ciclone Poppea, figura molto attiva sulle Isole Britanniche: come detto, però, vista la distanza dagli eventi per adesso è soltanto un'ipotesi proposta dai modelli matematici che andrà confermata o smentita con i prossimi aggiornamenti.