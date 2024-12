Nuova tempesta invernale nel week-end: ecco dove colpirà

Ascolta ora 00:00 00:00

È ancora ben presente sull'Italia l'azione depressionaria del vortice ciclonico che ha preso vita durante il fine settimana appena trascorso: le nubi e i fenomeni interessano tutte le regioni a più riprese e viste le temperature nuove nevicate hanno colpito le zone alpine e appenniniche a quote basse. Dopo una breve pausa tra mercoledì e venerdì, anche il prossimo week-end si annuncia turbolento e a tratti tempestoso su alcune zone d'Italia.

L'evoluzione meteo

" Già dalla seconda parte di sabato 14 dicembre si formerà un insidioso vortice sul mar Tirreno in grado di innescare precipitazioni intense, in particolare al Centro-Sud e sulla Sicilia": lo ha detto Matti Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it, il quale ha aggiunto che nuove nevicate interesseranno gli Appennini inizialmente oltre i 1.200 metri di quota ma per i dettagli bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti perché tutto dipenderà dal giro che farà la nuova ondata di aria fredda.

Il maltempo di domenica

Non c'è molta fortuna, dal punto di vista meteo, per i fine settimana dal momento che anche il prossimo sarà condizionato da diffuso maltempo. "Avremo ancora un'elevata probabilità di rovesci temporaleschi sulle regioni centro-meridionali, soprattutto sul versante tirrenico", spiega l'esperto, mettendo in guardia specialmente i settori ionici. " La mini tempesta si abbatterà in particolar modo sulla Sicilia e sulla Calabria dove, visti i forti contrasti esaltati dai mari ancora caldi (maggior energia potenziale in gioco), non escludiamo il rischio di nubifragi, nonché la possibilità di allagamenti e alluvioni lampo lungo la rete idrografica minore" .

In questa situazione le regioni settentrionali saranno maggiormente protette perché il vortice ciclonico agirà più a Sud: i cieli saranno sereni ma sulle zone alpine di confine avremo la possibilità di nuove nevicate e un altro elemento da non sottovalutare sarà la forza del vento da Nord che farà abbassare le temperature e acuire ancor di più la percezione corporea del freddo. "Insomma, ci attendiamo un'altra tempesta invernale".

La tendenza successiva

Le varie tappe meteorologiche dei prossimi giorni, dunque, vedranno un miglioramento delle condizioni atmosferiche tra domani e venerdì, nuovo forte maltempo nel fine settimana e la prossima che si dovrebbe aprire con un clima invernale a causa di correnti settentrionali ma fenomeni in

attenuazione. L'anticiclone africano e quello delle Azzorre, per adesso, non hanno alcuna intenzione di stabilizzare il meteo sul Mediterraneo, ma vista la distanza temporale dagli eventi sarà bene attendere nuovi aggiornamenti.