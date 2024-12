Tanta altra neve a bassa quota. Ecco le zone più colpite

Ascolta ora 00:00 00:00

Una fase meteo di stampo pienamente invernale è ormai pienamente in azione sull'Italia da oltre 24 ore: nubi e fenomeni sono pilotati dal vortice di bassa pressione colmo di aria fredda artica che ruota in senso antiorario. A essere protagonista soprattutto la neve che ha fatto la sua comparsa a quote basse specialmetne al Centro-Nord e che continuerà a cadere anche nei prossimi giorni a causa di un nuovo impulso gelido in arrivo dal Nord Europa.

Ecco cosa accadrà

Una profonda depressione, sospinta da correnti polari, attraverserà rapidamente l'Europa centro-settentrionale, per tuffarsi poi nel bacino del Mediterraneo direttamente dalla Porta del Rodano: il nostro Paese verrà dunque investito da un vero e proprio lago gelido, che condizionerà il tempo per molti giorni", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Ancora freddo e maltempo, quindi, come non accadeva da molto tempo soprattutto in avvio di dicembre con le nostre montagne sempre più bianche e pronte per la stagione sciistica.

Dove cadrà la neve

Lunedì 9 dicembre intense nevicate si avranno in Emilia-Romagna a partire dai 300 metri e accumuli che potranno raggiungere i 40 cm a mille metri; tanta neve anche sull'area alpina del Triveneto e sull'Appennino Tosco-Emiliano ma dai 1.200 metri così come in quello Centrale. " Qualche sporadica nevicata è attesa anche tra l'entroterra ligure di ponente ed il basso Cuneese, con spolverate fino a quote di fondovalle lungo i versanti padani", ha aggiunto l'esperto. Importante, dunque, per tutti coloro che si mettono in viaggio la massima prudenza e attenzione al vento che soffierà ancora moderato o forte.

Le conseguenze del vortice

Sulle zone di pianura si avranno piogge e acquazzoni anche intensi ma con questo tipo di circolazione atmosferica i fenomeni saranno intervallati da pause asciutte anche lunghe. Una breve pausa dal maltempo lo vivremo intorno metà settimana ma attenzione al nuovo vortice ciclonico che si formerà sul Mediterraneo tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre con un peggioramento specialmente al Centro-Sud che si farà sentire almeno fino a sabato 14.

Come si può osservare, tutta la settimana vedrà l'assenza di un campo anticiclonico in grado di regalare bel tempo e sembra che anche a medio termine l'Italia possa essere interessata da nuovi episodi di maltempo di

stampo invernale con altre incursioni gelide dal Nord Europa. Le temperature, sia nei valori massimi che in quelli minimi saranno anche al di sotto delle medie del periodo con qualche grado in più soltanto sulle zone costiere.