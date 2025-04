Pasquetta bagnata (ma non per tutti): ecco dove servirà l’ombrello

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nostro Paese è ancora immerso in un contesto atmosferico instabile a causa della mancanza di un anticiclone in grado di bloccare l'avanzata dei fronti e mantenere un clima più sereno e asciutto. Così non sarà nemmeno nella giornata odierna, quella di Pasquetta, che tradizionalmente è meta di gite e scampagnate. Come avvenuto per Pasqua, anche oggi soprattutto alcune zone d'Italia saranno a rischio piogge, acquazzoni e temporali.

La risalita del vortice

Le immagini del satellite mostrano una banda nuvolosa distesa dal Nord Africa al Nord Italia passando per Sardegna e zone tirreniche: è un vortice di bassa pressione che influenzerà attivamente le condizioni meteo delle due Isole Maggiori dove non mancheranno cieli molto nuvolosi e alcune piogge specialmente in Sardegna e sulle zone più meridionali della Sicilia. Contemporaneamente, la presenza di un'area di bassa pressione tra Francia e Germania influenzerà direttamente il tempo delle regioni settentrionali con cieli coperti sin dal mattino specialmente su Liguria, Emilia-Romagna e Triveneto.

Dove colpirà l'instabilità pomeridiana

" Con il passare delle ore, il quadro meteorologico mostrerà i classici segnali dell’instabilità primaverile: si svilupperanno improvvisi rovesci di pioggia, temporali e locali nubifragi, che colpiranno a macchia di leopardo la Sardegna, le regioni del Nord, in particolare il distretto alpino e prealpino e l’area appenninica": lo spiegano gli esperti de Ilmeteo.it stilando le previsioni definitive per la giornata di Pasquetta. Ombrelli aperti anche sulle zone interne del Centro, specialmente quelle più vicine alle montagne. Come si può osservare, non si tratterà di piogge continue e persistenti ma sulle regioni sopra menzionale non sarà nemmeno una giornata soleggiata e limpida.

Come si comporteranno le temperature

Un miglioramento sulle Isole Maggiori lo inizieremo ad avere in serata con il vortice tunisino che diventerà meno potente allontanandosi verso Sud. Migliora anche al Centro-Nord sulle zone colpite dagli acquazzoni con un clima più asciutto e via via meno nuvole. Dal punto di vista termico le temperature massime saranno miti ovunque ma con tanta umidità presente specialmente sulle regioni settentrionali e tirreniche. Al Nord saranno comprese tra 16 e 21°C, al Centro tra 16 e 23°C mentre al Sud e sulla Sicilia si andrà tra 21 e 23°C.

La tendenza successiva

Già da domani, però, ecco che un clima instabile tornerà a bussare alla porta di molte regioni per l'arrivo di fronti da Nord e aria fresca in quota in grado di innescare la "miccia" pomeridiana con la formazione di nubi imponenti, acquazzoni e nuovi temporali.

Se in un primo momento sembrava che un miglioramento più netto e deciso potesse esserci dal, gli ultimi aggiornamenti hanno stravolto questa ipotesi con un meteo variabile e capriccioso che continuerebbe anche nel prossimo fine settimana.