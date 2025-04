Meteo capriccioso a Pasqua: perché l'Italia è spaccata tra temporali e caldo estivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel giorno di Pasqua (auguri sinceri e affettuosi a tutti i lettori) le condizioni atmosferiche hanno deciso di mostrarsi instabili e capricciose con nubi, acquazzoni e temporali soprattutto al Centro-Nord mentre le persone che si trovano al Sud e sulla Sicilia vivranno un primo scampolo estivo. È questo il responso definitivo dei modelli matematici per la giornata di oggi, domenica 21 aprile, con situazioni anche diametralmente opposte.

Dove colpiranno i temporali

In un giorno di festa e con milioni di persone che si trovano nelle località turistiche e di villeggiatura, è bene sapere che sulle regioni settentrionali l'ombrello dovrà essere a portata di mano. Le immagini del satellite ci mostrano una depressione che avanza verso il Nord-Ovest attraversando la Sardegna e spostandosi via via sulle regioni tirreniche. Sarà lei la responsabile di una Pasqua grigia e umida con piogge soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Gli esperti spiegano che tornerà a nevicare sull'arco alpino a partire dai 1.700 metri di quota.

Meteo inaffidabile anche sulle zone tirreniche costiere di Toscana e Lazio con molte nubi e pochi spazi soleggiati: dal pomeriggio un deciso peggioramento a causa dell'instabilità atmosferica colpirà tutto il Nord con temporali anche di forte intensità ma localizzati, per questo motivo è difficile localizzarli con precisione. Contesto atmosferico simile su Sardegna, Toscana e Umbria dove arriveranno piogge anche intense

Caldo e asciutto al Sud

Come accennato, il tempo sarà diametralmente opposto al Sud ma anche sulle zone adriatiche maggiormente protette dall'Appennino: il giorno di Pasqua vedrà ampi spazi soleggiati con cieli solcati soltanto da innocue velature in un contesto termico quasi estivo e da maniche corte. Infatti, aria mite in arrivo da sud-est farà aumentare le temperature massime fino a valori che toccheranno i 26-27°C. Bel tempo, quindi, e condizioni ideali per lunghe passeggiate non soltanto sulle zone costiere ma anche in quelle collinari e montuose.

Cosa accadrà a Pasquetta

Dopo molta incertezza si può ormai dire sciolta la "prognosi" per un altro giorno di spostamenti, quello di Pasquetta: la giornata di lunedì 21 aprile vedrà nubi e qualche pioggia, al mattino, soprattutto in Sardegna così come sulle regioni di Nord-Est, l'Emilia-Romagna e la Toscana, asciutto altrove.

Nel corso del pomeriggio avremo un peggioramento soprattutto sulla Sicilia con piogge sparse dall'area occidentale a quella orientale, locali acquazzoni e temporali anche sulle zone interne del Centro. Altrove il clima si manterrà variabile ma in un contesto migliore rispetto a quello di Pasqua.