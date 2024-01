Piogge, freddo e neve: ecco cosa accadrà dopo la tregua di Capodanno

La perturbazione giunta nella giornata di San Silvestro ha portato tempo instabile su varie zone dello Stivale, ma dopo una breve pausa nei prossimi giorni è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche: secondo gli esperti di meteo.it, un fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa porterà un po' ovunque abbondanti piogge, neve e un brusco calo delle temperature.

Il 2024 è iniziato quindi con una certa instabilità, con un'alternanza di sole e piogge residue, concentrate soprattutto nelle zone interne del Centro Italia e nelle regioni del basso Tirreno. Questa variabilità dovrebbe contraddistinguere anche i primi giorni del nuovo anno, col meteo che sarà influenzato da correnti umide e a tratti instabili di provenienza atlantica.

Una rapida e poco intensa perturbazione dovrebbe transitare sul nostro Paese tra la fine di martedì 2 e mercoledì 3, portando nubi sparse al Nord, specie nel comparto alpino, e su parte del centro, in particolar modo tra la Liguria e l'alta Toscana: ad essa potranno essere associate deboli piogge e un rinforzo di venti di Libeccio. Nelle zone sopra menzionate le precipitazioni dovrebbero cadere a partire dalle ore pomeridiane di martedì 2 gennaio, con neve probabile sul settore alpino oltre i 1.500 metri di quota. Temperature minime in calo, tranne che nelle regioni meridionali, massime stazionarie o in leggera flessione, specie nelle regioni di Nord-est.

Mercoledì 3 prevarranno cieli nuvolosi, a tratti coperti al Centro e sull'alto settore adriatico: al Nord e nelle regioni centro-adriatiche si registreranno ampie schiarite, mentre qualche debole pioggia residua si potrà avere tra Liguria di levante e alta Toscana. Minime in calo al Sud e in Sicilia, massime stazionarie o in lieve aumento. Continueranno a soffiare venti provenienti dai quadranti occidentale e sud-occidentale, più intensi sul Mar Ligure e sul settore alpino occidentale.

Dopo la breve tregua di giovedì 4, tra venerdì 5 e sabato 6 giungerà la seconda e più intensa perturbazione del nuovo anno, connessa a una "saccatura" in arrivo dal Nord Europa. Sono attese piogge di una certa intensità e temporali, più probabili inizialmente al Centro-Nord e successivamente anche nel Mezzogiorno. Neve potrebbe cadere sui rilievi alpini e sulle alture appenniniche delle regioni centrali. Il vortice di aria fredda porterà di conseguenza a un crollo delle temperature, anche se non è ancora possibile valutarne l'intensità: condizioni decisamente "invernali" dovrebbero caratterizzare comunque buona parte della prossima settimana.