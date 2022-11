Prima le piogge, poi il freddo dai Balcani: come cambia il meteo

La Novembrata c'è ma ha lasciato tracce soprattutto al Centro-Sud, sulle regioni settentrionali il meteo si è spesso mantenuto uggioso, umido e nebbioso. Tra oggi e domenica l'atmosfera sarà abbastanza irrequieta per due situazioni diverse che si sussegueranno sul nostro Paese.

Pressione in calo, arrivano le piogge

L'anticiclone di origine africana sta iniziando a cedere: nubi e piogge interessando alcune zone del Nord ma le nubi sono presenti anche al Centro seppur con un meteo asciutto. Nelle prossime ore l'instabilità è destinata ad aumentare a causa del transito di una veloce perturbazione da ovest verso est con accumuli piovosi fino a 30-40 mm sul Nord-Est, l'Emilia-Romagna e la Toscana. Sulle altre regioni centro-settentrionali gli acquazzoni saranno più irregolari e non supereranno i 10-15 mm. Non cambierà nulla, per adesso, al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori a parte qualche innocua nube e temperature massime che si manterranno superiori alle medie della seconda decade di novembre.

Freddo balcanico dal week-end

Se la giornata di venerdì 11 novembre vedrà un miglioramento generalizzato, sarà un fuoco di paglia perché, secondo gli esperti de Ilmeteo.it, da sabato cambierà tutto a livello atmosferico con l'arrivo di aria fredda dai Balcani che provocherà un calo termico su tutto il Paese, più marcato sulle regioni adriatiche direttamente esposte all'afflusso freddo. " Un ciclone potrebbe formarsi sui Balcani e spostarsi velocissimo dalla Puglia verso la Liguria tra sabato e domenica: normalmente le perturbazioni seguono una traiettoria ovest-est, entrando dal settentrione e scivolando verso sud; invece, in questo caso, potremo avere un moto retrogrado molto spinto da sud-est verso ovest nord-ovest", ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile redazione de Ilmeteo.it.

"Possibili temporali e grandinate"

In questo caso, quindi, piogge e nevicate a partire dai 1.000/1.200 metri colpirebbero l'arco alpino e la dorsale appenninica ma non è ancora chiaro dai modelli matematici quali zone saranno le più colpite. " Una situazione che i modelli stanno faticando ad interpretare - sottolinea Garbinato - per questo la previsione è ancora un pò incerta, ma non si escludono fenomeni intensi e particolari, quali grandinate e temporali" . Quel che è importante è l'aspetto termico, con valori che torneranno in media o anche al di sotto nelle città costiere del Centro-Sud diminuendo anche di 6-8°C rispetto ai valori attuali.

Maltempo generalizzato da lunedì

La goccia fredda balcanica farà da apripista per un possibile peggioramento, questa volta da ovest verso est, che interesserà l'Italia all'inizio della settimana prossima con nubi, piogge e temporali da nord a sud e nevicate sulle Alpi. Anche in questo caso, bisognerà aspettare il fine seettimana per essere più precisi e dettagliati sulla sinottica che si verrà a creare.