Preparatevi alla neve: lunedì arriva "big snow" (anche in pianura)

L'aumento termico di queste ore non deve ingannare perché un'altra sciabolata artica giungerà di gran carriera sul nostro Paese nel corso del fine settimana e farà da apripista alle nevicate in pianura, al Nord, previste per la prossima settimana. Sono questi gli ingredienti meteo dell'inizio dell'ultimo mese dell'anno che ci catapulta, di diritto, nel pieno della stagione invernale.

Il maltempo di oggi

Intanto, però, si dovrà affrontare venerdì primo dicembre con l'Italia spaccata sostanzialmente in due tra il maltempo del Nord con tanta neve ma soltanto sulle Alpi oltre i 1.500 per la gioia delle località sciistiche che faranno il pienone con oltre 40-50 cm nell'arco di ventiquattr'ore mentre la pioggia sarà protagonista soprattutto tra Liguria e Toscana negli stessi territori già provati dai nubifragi delle settimane scorse. Meteo diametralmente opposto al Centro e al Sud con le correnti meridionali che faranno lievitare le temperature massime che toccheranno punte fino a 20°C a Roma e addirittura 25°C a Siracusa per citare i due esempi più eclatanti.

Il ritorno dell'Artico

La mitezza durerà soltanto 24 ore perché già dalla giornata di sabato il freddo russo tornerà a scendere di latitudine facendo il suo ingresso sul nostro Paese con un calo termico che sarà più palese soprattutto domenica 3 dicembre: altra neve sulle Alpi, stavolta con accumuli maggiori su quelle orientali, e la quota sarà via via in calo a causa della diminuzione di temperatura. Qualche fenomeno al Centro ma saranno soprattutto i venti da nord a soffiare moderati e far percepire ancora più freddo con temperature minime che nella mattina di domenica saranno sotto lo zero su gran parte del Nord e sulle aree interne del Centro.

Il "cuscino" freddo padano

Come detto, l'ennesima sciabolata artica farà da apripista per il ritorno della neve sulle grandi città della Pianura Padana che quando è raggiunta dal freddo " poi è difficile mandarlo via: ecco che si creeranno le condizioni per un ‘cuscinetto di aria fredda’ favorevole da lunedì sera a delle nevicate sparse tra Torino e Milano", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Perché nevicherà fino in pianura e perché i modelli la prevedono a ogni aggiornamento? L'esperto spiega che " la sciabolata artica preparerà il terreno per una possibile Big Snow (una grande nevicata) in Pianura Padana nella prossima settimana, ovviamente però tutto dovrà essere confermato dai modelli, al momento si tratta di una tendenza probabile a media-lunga scadenza" .

Affinché possa nevicare, ovviamente, serve una perturbazione ed è quella che arriverà già da lunedì ma un'altra più forte dovrebbe interessare il Nord soprattutto mercoledì 6 dicembre: ecco che, al momento, accumuli fino a 10-15 centimetri nelle città potrebbero interessare Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.