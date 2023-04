"Pasqua più fredda di Natale". Lo scherzetto del meteo che non ti aspetti

L'aria fredda polare che in queste ore sta affluendo dal Nord Europa ha già fatto scendere di molti gradi le temperature massime e minime sul nostro Paese ma un ulteriore raffreddamento prenderà corpo nelle prossime ore e ci accompagnerà per i prossimi giorni con frequenti ed estese gelate notturne e valori che scenderanno ancora anche di 5-10°C rispetto a quelli attuali. Sembra un paradosso meteo ma " la Settimana Santa sarà più fredda di quella natalizia!", ha affermato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it.

La differenza con Natale

L'aria gelida si farà sentire soprattutto dalla prossima notte al Nord con le temperature minime che si porteranno anche al di sotto dello zero. L'aspetto saliente, però, sarà la differenza con la settimana che ci ha portato al Natale 2022 con le temperature massime che hanno toccato picchi di 20 e 21°C sulle due Isole Maggiori e fino a 15°C anche in Valpadana. Ad aprile, invece, questi valori non si toccheranno e saranno inferiori a quelli registrati a dicembre. " La Settimana Santa sarà invece archiviata come la Settimana Fredda nonostante quest’anno la Pasqua cada piuttosto alta e non bassa come altri anni", sottolinea Tedici. Nonostante la stagione che avanza e il sole sempre più alto nel cielo, la primavera in questo momento è soltanto un ricordo.

Il meteo nelle prossime ore

Come detto, il picco del gelo è atteso dalle prossime ore con diminuzioni ulteriori anche di 7-8°C nel valori massimi e un calo anche nelle temperature che si registreranno di giorno. Oggi e domani saranno ancora presenti piogge e acquazzoni soprattutto al Sud e sulla Sicilia con quota neve a partire dai 600 metri sui versanti adriatici esposti, bel tempo ma ventoso al Centro-Nord cin cieli poco nuvolosi e assenza di fenomeni. L'aspetto saliente è legato alle temperature che " rimarranno molto basse di notte da Nord a Sud fino alla Santa Pasqua mentre durante il giorno saranno solo leggermente sotto le medie del periodo", spiega l'esperto.

La tendenza per Pasqua e Pasquetta

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli matematici, tra venerdì e sabato prende corpo l'ipotesi di un nuovo peggioramento generalizzato a causa di un vortice ciclonico in arrivo dall'Europa settentrionale con nuove occasione per piogge e nevicate a bassa quota un po' a macchia di leopardo. Il giorno di Pasqua vedrebbe maltempo sul Nord Est con nevicate sulle Alpi e temporali in formazione sulle pianure, molto instabile al Centro-Sud e sulla Sicilia con forti acquazzoni e temporali. Meteo migliore sul Nord-Ovest e sulle aree tirreniche dove dovrebbe dominare il sole. Serviranno ulteriori conferme ma Pasquetta sembra trascorrere con bel tempo al Centro-Nord mentre saranno presenti nuove piogge e acquazzoni tra Puglia, Calabria e Sicilia.