Segnatevi questa data: torna l'anticiclone africano e cambia tutto

Dopo aver attraversato un periodo con maltempo, temporali, grandinate e temperature sotto le medie del periodo l'anticiclone africano potrebbe riprendersi con gli interessi la scena mostrando il suo volto più caldo e stabile: è quanto indicano le proiezioni meteo a partire dal 26 aprile con temperature destinate a riportarsi molto presto al di sopra delle medie del periodo.

Dove farà più caldo

Le mappe dei modelli matematici fanno vedere l'invasione del caldo africano che dal deserto del Sahara si porterà versò il Mediterraneo occidentale coinvolgendo anche il nostro Paese, specialmente il Nord Italia e i versanti tirrenici dove i valori termici diurni, secondo gli esperti, raggiungeranno facilmente i 25-26°C. La massa d'aria calda sarà di matrice sub-tropicale, ecco perché l'impennata si farà sentire in questo modo con temperature così elevate simil estive. Ovviamente, quando si tratta di alta pressione africana si chiuderà anche il rubinetto di aria fresca in quota e non ci saranno più le condizioni per acquazzoni e temporali pomeridiani.

La durata dell'anticiclone

" Questa rinnovata stabilità atmosferica ci accompagnerà per il resto della settimana e, molto probabilmente, ci condurrà fino all'avvio di Maggio ", hanno affermato gli esperti de Ilmeteo.it. Ciò significa che per almeno 6-7 giorni la primavera mostrerà il volto caldo e instabile che fino ad oggi aveva mostrato soltanto in sporadiche occasioni ma la strada per arrivare al 26 aprile è ancora lunga visto che avremo a che fare con aria polare in quota responsabile di nuovi temporali e potenziali forti grandinate su alcune zone del Paese.

Ancora maltempo, ecco dove

Come abbiamo visto sul Giornale.it, infatti, già da questa mattina il meteo al Nord volge al peggio a causa di un vortice freddo in discesa dal Nord Europa responsabile di un peggioramento che si estenderà fino a Toscana, Umbria e Marche. " Il maltempo colpirà con locali nubifragi, grandinate e colpi di vento soprattutto a Nord del Fiume Po, con gli accumuli maggiori tra Lombardia occidentale e nord Piemonte ", ha spiegato Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it. L'unica buona notizia, purché il maltempo non faccia danni, è il ritorno di precipitazioni anche consistenti nell'assetato Nord-Ovest italiano dove a fine evento potranno accumularsi fino a 80 mm di pioggia.

Le condizioni atmosferiche miglioreranno temporaneamente nella giornata di sabato 22 aprile ma si manterranno tra il variabile e l'instabile, specialmente durante le ore pomeridiane, fino al giorno della Liberazione, martedì 25 aprile, prima che l'anticiclone africano possa riprendersi definitivamente la scena su tutto il nostro Paese.