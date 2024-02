La rivincita dell’inverno col "surplus": la data che cambia tutto

Stavolta ci siamo: tutti i principali modelli meteorologici mondiali sono concordi nel definire la fine della lunga fase anticiclonica con il ritorno di piogge, nevicate e un netto cambio (finalmente) della circolazione atmosferica. Ci sarà ancora da "sudare" ma la settimana prossima torneranno abbondanti piogge e nevicate da nord a sud dell'Italia con un netto calo termico e l'inverno che tornerà sulla scena mediterranea.

Il ritorno delle perturbazioni

Il cambiamento, come detto, non sarà immediato ma bisognerà aspettare ancora una settimana prima che una perturbazione in arrivo dall'Atlantico possa fare il suo ingresso sul nostro Paese dalla Porta del Rodano (ossia da ovest). " Nella fattispecie, ci attende una fase meteorologica decisamente movimentata dopo l'8 Febbraio", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Gli ultimi aggiornamenti prevedono abbondanti precipitazioni con piogge e acquazzoni sulle zone costiere e di pianura del Centro-Nord e, visto il calo termico, nevicherà sulle Alpi in maniera abbastanza uniforme da ovest a est oltre i 1.300-1.500 metri ma potenzialmente a quote inferiori se il calo termico sarà più incisivo.

Le piogge e nevicate in montagna sono previste anche al Sud e sulla Sicilia che ormai da settimane soffrono di una cronica siccità. "La conseguenza più diretta sarebbe quella di avere un surplus di precipitazioni su buona parte dell'Italia con Alpi, Prealpi e Appennini pronti a fare il pieno di neve come non si vede da ormai parecchio tempo", sottolineano gli esperti. Prima che possa accadere tutto ciò, però, dovremo fare i conti con un week-end dal caldo anomalo al Centro-Sud e temperature massime anche di 20°C, ancora nebbie e gelate notturne sulla Pianura Padana e tanta altra staticità atmosferica. Anche la prossima settimana si aprirà con l'alta pressione protagonista ma sempre più debole e con le perturbazioni atlantiche pronte a tuffarsi nel Mediterraneo.

La tendenza successiva

La parola ritrovata sarà dinamicità dal 9 febbraio in poi: il generale cambio della circolazione atmosferica sarà benvenuto perché finalmente saranno spazzati via le nebbie e gli inquinanti presenti sui bassi strati delle grandi città italiane. È ancora presto per conoscere l'esatta distribuzione delle precipitazioni che dovrebbero colpire tutte le nostre regioni a iniziare da Nord e dai versanti tirrenici. Subito dopo, ma qui ci troviamo sul campo delle proiezioni, l'inverno potrebbe tornare a fare la voce grossa con una discesa d'aria gelida e un netto calo termico al Centro-Nord e la possibilità di nevicate a quote bassissime.