L'estate afosa è già finita? Ecco quanto durerà il "fresco"

Aprendo la finestra e stando all'aria aperta ci si accorge subito che il caldo africano afoso e opprimente dei giorni scorsi è ormai un ricordo. Anche al Sud, infatti, è arrivato il tanto atteso cambiamento atmosferico con un netto calo delle temperature sia nei valori massimi che in quelli minimi e non è ancora finita qui.

Nuovi cali termici

Le correnti sono adesso disposte dai settori settentrionali e continueranno ad esserlo anche nelle prossime ore a causa della presenza di un vortice ciclonico adesso sull'Adriatico che viene alimentato da aria instabile e fresca dal Nord Europa. Anche se il vortice si sposterà gradualmente verso i Balcani continuerà a influenzare soprattutto le regioni adriatiche dove le temperature perderanno qualche altro grado. " In alcune aree si toccheranno valori ben al di sotto delle medie stagionali, un’anomalia termica che ci ricorda quanto l’estate, a volte, possa anche concedersi qualche pausa rigenerante", spiega Stefano Rossi de Ilmeteo.it.

Caldo sì ma senza eccessi

A metà settimana, però, il vortice di maltempo avrà lasciato definitivamente l'Italia consentendo la rimonta dell'alta pressione su tutte le regioni, la fine dell'instabilità e quindi cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi. Il maggior soleggiamento favorirà inevitabilmente un aumento termico ma non si tratterà di nulla di eccezionale e nulla di "africano". " Il clima si manterrà infatti decisamente più gradevole, quasi da 'Estate ideale', con massime che al Nord faticheranno a raggiungere la soglia dei 30°C. Solo al Sud, sulle Isole Maggiori e in qualche tratto interno del Centro si potrà registrare qualche grado in più, ma anche qui senza eccessi", sottolinea l'esperto.

Per quanto riguarda le temperature minime, invece, saranno anche al di sotto delle medie di questo periodo soprattutto al Centro-Nord e ancora per qualche giorno fino all'inizio del mese di agosto.

La tendenza successiva

Questo clima "ideale" non scomparirà subito ma sembra essere destinato a durare almeno fino al 4-5 agosto quando potrebbero esserci nuove occasioni per un meteo instabile al Nord se dovesse andare in porto un nuovo impulso molto fresco che darebbe anche vita a nubi, piogge e temporali.

L'ottima notizia, per tutta Italia, è che non si rivede traccia di anticiclone africano per un bel periodo con il caldo che anche all'estremo Sud sarà decisamente sopportabile in concomitanza di uno dei periodi più bollenti dell'anno.