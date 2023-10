Arriva la tempesta autunnale: preparatevi a una settimana con piogge e temporali

Dopo settimane di alta pressione, come più volte annunciato dagli esperti ecco il cambiamento delle condizioni meteorologiche sul nostro Paese: le immagini del satellite mostrano già l'Italia avvolta dalle nubi ma il vero peggioramento causato dal ciclone chiamato Medusa si farà strada soprattutto nella seconda parte della settimana

Cosa dobbiamo aspettarci

" Un profondo vortice ciclonico in arrivo dalla Spagna provocherà una potente tempesta autunnale in grado di innescare una fase di maltempo caratterizzata da vento e temporali (anche neve sulle montagne)" , ha dichiarato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò. Finalmente, poi, le temperature scenderanno anche di 10-15°C rispetto ai valori delle ultimi ore tornando in linea o addirittura al di sotto rispetto alle medie di ottobre.

Le zone più colpite

Gli esperti spiegano che la settimana inizierà con cieli nuvolosi o molto nuvolosi da nord a sud: le piogge e gli acquazzoni, però, bagneranno principalmente il Centro-Sud del versante tirrenico con Lazio, Campania e Calabria in pole position. Durante le ore pomeridiane si potranno anche formare temporali sparsi. Al Nord avremo velature ma i fenomeni si concentreranno, nella prima parte della settimana, soprattutto mercoledì con piogge anche forti tra Liguria e Toscana, più spodariche e leggere altrove. Le zone più colpite, poi, risulteranno Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale dove i temporali saranno anche di forte intensità.

Il rischio alluvioni

La fase importante del ciclone Medusa la vivremo, come detto, a partire da giovedì quando il vortice si approfondirà ulteriormente sul Mediterraneo con tanta pioggia al Nord. Il pericolo di alluvioni non è campato in aria perché il vortice potrà attingere energia " dalle acque superficiali dei nostri mari ancora fin troppo calde per il periodo", spiega l'esperto. In questo senso bisognerà stare attenti soprattutto venerdì e sabato. " Il pericolo più grosso, con questo genere di configurazioni, è quello della stazionarietà dei temporali che, nella fattispecie, potrebbero insistere per diverse ore sulle medesime zone" .

Le Regioni dove si prevedono i fenomeni più intensi saranno Veneto e Friuli-Venezia Giulia al Nord e Toscana, Lazio, Campania per quanto riguarda il Centro " dove non è esclusa la possibilità di locali alluvioni lampo vista la quantità d'acqua che potrebbe ricadere al suolo dalle immense celle temporalesche" . Complice il calo termico, ecco che la neve tornerà sulle Alpi a iniziare dai duemila metri di quota. In sostanza, quindi, vivremo una settimana meteorologica instabile e perturbata, non ovunque e non tutto il tempo ma l'alta pressione è destinata a ritirarsi e non ripresentarsi più così velocemente.