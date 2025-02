Temporali e bufere di neve: l’inverno fa la voce grossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutta Italia si è svegliata sotto una coltre di nubi che su molte regioni stanno provocando fenomeni anche intensi: merito di due distinte aree di bassa pressione centrate sul Nord Italia e tra le Isole Maggiori. Uno degli elementi salienti sarà il ritorno della neve anche in pianura ma attenzione ai fenomeni di forte intensità su alcune aree tirreniche e ioniche.

Dove cadrà la neve

Il meteo pienamente invernale verrà vissuto dal Nord-Ovest dove, nella giornata di sabato 8 febbraio, saranno imbiancate fino a quote pianeggianti " le province di Torino, Cuneo, Biella e Vercelli; a quote collinari invece su Valle d'Aosta, Lombardia (possibili fiocchi a Varese e Sondrio) e Liguria", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Tutto merito dell'aria artica in quota che si trasferisce verso il suolo durante le precipitazioni più intense facendo rapidamente abbassare le temperature.

In gergo tecnico sono chiamate "nevicate da rovesciamento" con fiocchi molto grandi ma anche bagnati e pesanti, di grosse dimensioni e molto scenografici ma molto amati dagli appassionati. Il rovescio della medaglia è rappresentato da potenziali problemi alla viabilità " specie sulle autostrade di collegamento tra Liguria e Piemonte vista la forte intensità e gli accumuli rapidi" .

Temporali e nubifragi

Se al Nord l'inverno farà la voce grossa con tanto freddo e la neve, attenzione alle zone tirreniche di Toscana e Lazio dove sono previsti temporali anche di forte intensità e locali nubifragi. Il maltempo agirà anche nella giornata di domenica 9 febbraio quando il vortice ciclonico agirà soprattutto verso la Sicilia con forti e continue piogge specialmente sulle aree centrali e orientali. Meteo in miglioramento, invece, al Centro-Nord con residui fenomeni (nevosi oltre i 700-900 metri) ma i cieli saranno più aperti e si avranno ampie schiarite.

Ipotesi di gelo

Anche per oggi vengono visti, dai maggiori centri di calcolo mondiali, alcuni scenari votati al freddo e al gelo dalla Russia, di cui abbiamo accennato nei giorni scorsi: la "riscossa" dell'inverno potrebbe avversarsi intorno dalla metà del mese di febbraio con dinamiche che potrebbero essere favorevoli all'arrivo di masse d'aria gelida sul Mediterraneo.

Occhi puntati dal 20 Febbraio in avanti quando l'irruzione di aria molto fredda di origine artico continentale potrebbe investire l'Europa orientale e l'Italia provocando un crollo verticale delle temperature con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento"

. Per non cadere in inganno, ricordiamo che trattandosi di proiezioni oltre i 7-10 giorni, le conferme dovranno essere numerose con i prossimi aggiornamenti.