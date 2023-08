Prima il caldo piacevole poi il "Cammello": cosa succede tra tre giorni

La classica estate mediterranea, quella senza eccessi di caldo e con temperature massime gradevoli da nord a sud non durerà molto a lungo: se la situazione attuale vede un contesto climatico in cui le correnti settentrionali mitigano la calura diurna, nei prossimi giorni tornerà il tanto temuto anticiclone africano che riporterà i termometri verso l'alto fino a raggiungere anche i 38-40°C.

Ecco cosa ci aspetta

" La settimana sarà divisa in due da condizioni simili, ma non uguali. Il tempo infatti sarà in prevalenza soleggiato ma inizialmente avremo temperature gradevoli - ha affermato Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it - poi torneremo a soffrire il caldo nordafricano dopo San Lorenzo" . La data da tenere d'occhio, quindi, è quella dell'11 agosto: fino ad allora tre giorni con un clima ventilato, cieli sereni o poco nuvolosi, valori diurni che toccheranno 30-32°C con poca umidità e nottate in cui la calura non ci darà fastidio, anzi: le ultime minime registrate in alcune zone della Valpadana hanno visto valori anche di 12-13°C.

Perché si chiama "Cammello"

L'esperto meteorologo spiega che adesso stiamo vivendo un periodo con l'anticiclone delle Azzorre, quella figura che dominava le estati del passato con un clima identico a quello di queste ore. Negli ultimi anni, invece, a dominare la scena è stato l'anticiclone nord-africano che con le sue espansioni verso nord riporta troppo spesso il "Cammello" sulle nostre teste come averrà nel fine settimana quando i valori massimi torneranno molto caldi e umidi con picchi di 36-37 °C in città come Firenze e Roma ma sulle zone interne della Sardegna potranno toccare nuovamente i 40°C. Ma perché si chiama così? " Il ‘Cammello’, in gergo meteorologico, rappresenta la gobba dell’Anticiclone nordafricano, l’espansione verso Nord dell’alta pressione subtropicale che trascina con sé l'aria calda del Sahara", ha sottolineato l'esperto.

La tendenza per il fine settimana

In sostanza, quindi, l'escalation del caldo la vivremo da venerdì in poi con l'apice nel week-end quando temperature massime e minime saranno più elevate ovunque. L'unica area in cui la stabilità potrebbe essere minata da qualche temporale pomeridiano sarà l'arco alpino ma si tratterà, per lo più, di fenomeni isolati e di breve durata. La domanda a questo punto è: ma quanto durerà la nuova fiammata africana? Non poco: le ultimissime elaborazioni dei modelli matematici propongono questo scenario almeno per una decina di giorni, fino all'inizio della seconda decade di agosto. Vista la distanza dall'evento, in ogni caso, saranno necessari nuovi aggiornamenti.