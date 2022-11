"Trottola" fredda nel week-end: pioggia e neve, ecco dove

Il bel tempo generalizzato di venerdì 11 novembre, giorno in cui si celebra la cosiddetta "Estate di San Martino" non deve ingannare: la Novembrata volge al termine e nel fine settimana assisteremo a un peggioramento meteo da est con pioggia, neve e un calo delle temperature.

Il vortice dai Balcani

Con moto retrogrado (ossia da est verso ovest), arriverà sull'Italia una goccia fredda responsabile del cambiamento atmosferico: si tratta di una situazione non rara ma neanche usuale visto che nel nostro emisfero la circolazione avviene normalmente da ovest verso est. " Normalmente i vortici che pilotano le perturbazioni sull’Italia hanno direzione ovest-est, quello del fine settimana invece sarà retrogrado, andrà contromano, in pratica si muoverà da est verso ovest e poi verso nord", ha spiegato Antonio Sanò, responsabile de Ilmeteo.it. " E questo perché scorrerà lungo il bordo meridionale di un possente anticiclone dal cuore caldo che sta portando temperature sopra la media di oltre 10°C in Germania e in Scandinavia" .

Cosa accadrà sabato

Secondo gli ultimi aggiornamenti, già da domani avremo un peggioramenteo meteo soprattutto sui versanti adriatici, Sud e Sicilia con tante nubi, piogge e neve sulle vette più alte dell'Appennino. La nuvolosità arriverà anche sul resto d'Italia ma con scarsi fenomeni. Quel che è più importante in questa fase sarà il calo termico, anche di 6-8°C rispetto ai valori attuali e di qualche giorno fa. Nel pomeriggio e in serata la pioggia si farà più insistente soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia con possibili temporali e qualche grandinata non esclusa.

Il meteo di domenica

La "trottola", come la chiamano gli esperti, nella giornata di domenica si sposterà verso il Nord Italia ma il meteo rimarrà compromesso anche su Marche, Abruzzo e sui settori ionici di Puglia e Calabria. Sulle Alpi tornerà a nevicare a partire dai 1.300/1.400 metri di quota. Anche domenica avremo un ulteriore calo termico con i valori massimi che, dopo settimane di sopra media, si porteranno leggermente al di sotto delle medie di questo periodo. Il percorso della goccia fredda, comunque, risulta ancora di difficile risoluzione ed è per questo che alcune zone potranno essere interessate in misura maggiore, o minore, dal suo passaggio.

Cosa accadrà la settimana prossima

Il maltempo del fine settimana farà da apripista per un periodo più instabile e piovoso: è questo quanto previsto dalle carte meteo per la prossima settimana con i giorni peggiori mercoledi e giovedì quando piogge e temporali dovrebbero interessare gran parte delle nostre regioni. Le nubi e la pioggia, comunque, non mancheranno nemmeno a inizio settimana soprattutto al Nord: per un maggiore dettaglio delle aree colpite sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.